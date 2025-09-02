У Судані зсув ґрунту знищив село: понад 1 тис. людей загинуло

Рух, який контролює територію, розташовану в регіоні Дарфур, звернувся до ООН та міжнародних гуманітарних організацій

Щонайменше 1 тис. людей загинули в результаті зсуву, який знищив село в районі гір Марра на заході Судану. Лише одна особа вижила. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зсув стався 31 серпня після декількох днів сильних дощів. Рух, який контролює територію, розташовану в регіоні Дарфур, звернувся до ООН та міжнародних гуманітарних організацій з проханням допомогти у вивезенні тіл жертв.

Село «зараз повністю зрівняне з землею», додали представники руху. Тікаючи від жорстокої війни між суданською армією та парамілітарними Силами швидкого реагування (RSF) у штаті Північний Дарфур, мешканці шукали притулку в районі гір Марра, де не вистачає їжі та ліків.

Дворічна громадянська війна призвела до того, що понад половину населення стикається з кризовим рівнем голоду, а мільйони людей були змушені покинути свої домівки, оскільки столиця штату Північний Дарфур, Аль-Фашир, перебуває під обстрілом.

