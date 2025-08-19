У Нігерії терористи вбили десятки вірян у мечеті

Терористи скоїли напад під час ранкової молитви

У штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Місцеві чиновники та представники лікарні підвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомиили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.

Ще кілька людей дістали поранення, їх госпіталізували до лікарень. Точна кількість постраждалих та жертв наразі уточнюється.

