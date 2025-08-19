Головна Світ Соціум
У Нігерії терористи вбили десятки вірян у мечеті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Нігерії терористи вбили десятки вірян у мечеті
Поліція працює на місці події
Терористи скоїли напад під час ранкової молитви

У штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Місцеві чиновники та представники лікарні підвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомиили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.

Ще кілька людей дістали поранення, їх госпіталізували до лікарень. Точна кількість постраждалих та жертв наразі уточнюється.

Нагадаємо, в американському місті Лексінгтон, штат Кентуккі, чоловік відкрив стрілянину в церкві, внаслідок чого загинули дві жінки, і ще троє людей отримали поранення.

Стрілець відкрив вогонь по штатному поліцейському під час зупинки транспортного засобу. Після цього він викрав машину і поїхав до баптистської церкви, де продовжив стріляти по парафіянах.

До слова, в центрі Манхеттена, Нью-Йорк, невідомий відкрив стрілянину, поранив людей, а після цього скоїв самогубство.

Також ми писали, що у місті Ріно, штат Невада, біля одного з найбільших казино, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули та ще троє отримали поранення. Нападника затримали, а всіх постраждалих вже доправили до медичних закладів

