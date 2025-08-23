Головна Країна Події в Україні
Загинув пілот винищувача МіГ-29

Загинув пілот винищувача МіГ-29
Пілот МіГ-29 загинув під час виконання бойового завдання
46-річний майор Сергій Бондар загинув при заході на посадку після виконання бойового завдання

Уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.

«Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким...», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пілот Валерій Ошкала разом з Романом Чехуном отримали завдання зі знищення колони ворога на Херсонщині. Український бомбардувальник впорався із задачею, уразивши чималу кількість ворожої техніки.

У небі біля села Біляївка ворожа ракета поцілила в український Су-24М, і він впав. Пілот і штурман не встигли катапультуватися. 

До слова, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. 

Теги: смерть пілот винищувач

