У сутичках в Секторі Газа постраждали півсотні палестинців



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Сутички розпочалися у п'ятницю, коли сотні протестувальників у Газі долучилися до щотижневого протесту

Серед поранених палестинців є 22 дитини й троє жінок

Щонайменше 56 палестинців отримали поранення під час сутичок з ізраїльськими військами на сході Сектора Газа.

Про з посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Гази Ішрафа аль-Кедру повідомляє «Сіньхуа».

За словами речника, 38 осіб були поранені бойовими набоями, які застосували ізраїльські війська.

«Серед поранених палестинців є 22 дитини й троє жінок, також ізраїльські військові мітили по автомобілю швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

Сутички розпочалися у п'ятницю, коли сотні протестувальників у Газі долучилися до щотижневого протесту, відомого під назвою «Великий марш повернення».

Нагадаємо, в рамках обстрілів Ізраїлю протягом 3-5 травня терористичне угруповання Ісламський Джихад, яке базується в Секторі Гази, продемонструвало нову балістичну ракету, створену на місцевих потужностях.