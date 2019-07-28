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    У світі

    У сутичках в Секторі Газа постраждали півсотні палестинців

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    Сутички розпочалися у п'ятницю, коли сотні протестувальників у Газі долучилися до щотижневого протесту - У сутичках в Секторі Газа постраждали півсотні палестинців
    Сутички розпочалися у п'ятницю, коли сотні протестувальників у Газі долучилися до щотижневого протесту

    Серед поранених палестинців є 22 дитини й троє жінок

    Щонайменше 56 палестинців отримали поранення під час сутичок з ізраїльськими військами на сході Сектора Газа.

    Про з посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Гази Ішрафа аль-Кедру повідомляє «Сіньхуа».

    За словами речника, 38 осіб були поранені бойовими набоями, які застосували ізраїльські війська.

    «Серед поранених палестинців є 22 дитини й троє жінок, також ізраїльські військові мітили по автомобілю швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.

    Сутички розпочалися у п'ятницю, коли сотні протестувальників у Газі долучилися до щотижневого протесту, відомого під назвою «Великий марш повернення».

    Нагадаємо, в рамках обстрілів Ізраїлю протягом 3-5 травня терористичне угруповання Ісламський Джихад, яке базується в Секторі Гази, продемонструвало нову балістичну ракету, створену на місцевих потужностях.

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