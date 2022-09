На Японію суне найпотужніший за 70 років тайфун

На південні райони японського острова Кюсю в неділю, 18 вересня, налетить потужний тайфун «Нанмадол». Метеорологічне управління Японії надало йому статусу «дуже сильного». Про це повідомило видання iDnes з посиланням на японські ЗМІ.

Японські метеорологи попереджають, що під час супертайфуну «Нанмадол» швидкість вітру може досягати 270 км/год, а в деяких районах лише за 24 години може випасти 500 мм дощу.

Очікується, що коли тайфун досягне суші, він поверне на північний схід і переміститься через центральну Японію до Токіо.

«Існують ризики безпрецедентних штормів, високих хвиль, штормових хвиль і рекордних опадів», – сказав японський метеоролог.

Синоптики також попередили, що деякі будинки, особливо на півдні Кюсю, під загрозою руйнування, і закликали жителів шукати притулку в міцних будівлях.

На Кюсю оголошено спеціальне попередження про зсуви та повені. Потяги та авіарейси скасовано.

Кюсю є найпівденнішим із чотирьох островів, які складають основну частину Японії, і має населення понад 13 мільйонів людей.

