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На Японію суне найпотужніший за 70 років тайфун

Дар'я Самборська
glavcom.ua
На Японію суне найпотужніший за 70 років тайфун
Під час супертайфуну «Нанмадол» швидкість вітру може досягати 270 км/год
фото з відкритих джерел

Щонайменше два мільйони японців отримали рекомендації про евакуацію через наближення тайфуну «Нанмадол»

На південні райони японського острова Кюсю в неділю, 18 вересня, налетить потужний тайфун «Нанмадол». Метеорологічне управління Японії надало йому статусу «дуже сильного». Про це повідомило видання iDnes з посиланням на японські ЗМІ.

Японські метеорологи попереджають, що під час супертайфуну «Нанмадол» швидкість вітру може досягати 270 км/год, а в деяких районах лише за 24 години може випасти 500 мм дощу.

Очікується, що коли тайфун досягне суші, він поверне на північний схід і переміститься через центральну Японію до Токіо.

«Існують ризики безпрецедентних штормів, високих хвиль, штормових хвиль і рекордних опадів», – сказав японський метеоролог.

Синоптики також попередили, що деякі будинки, особливо на півдні Кюсю, під загрозою руйнування, і закликали жителів шукати притулку в міцних будівлях.

На Кюсю оголошено спеціальне попередження про зсуви та повені. Потяги та авіарейси скасовано.

Кюсю є найпівденнішим із чотирьох островів, які складають основну частину Японії, і має населення понад 13 мільйонів людей.

Щонайменше два мільйони японців отримали рекомендації про евакуацію. Переважно це стосується жителів префектур Кагосіма, куди має припасти основний удар тропічного шторму, Міядзакі та Кумамото.

Вказівка ​​про евакуацію означає рекомендацію залишити небезпечне місце та перейти до безпечнішого місця. Далі слідує п'ятий і найвищий рівень попередження, що означає необхідність порятунку життя через безпосередню загрозу. Влада закликала завершити евакуацію ще до оголошення п'ятого рівня загрози.

Нагадаємо, у серпні понад 72 тисячі осіб у префектурі Сідзуока отримали вказівку про евакуацію у зв'язку з наближенням тропічного тайфуну «Меарі».

Теги: Японія цунамі небезпека

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