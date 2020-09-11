У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі
У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці
В результаті вибуху постраждали три людини, члени однієї сім'їНа околиці Тбілісі стався вибух газу в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті інциденту постраждали декілька людей.
Про це повідомляє грузинський телеканал «Мтаварі».
Вибух стався у будинку на території так званого військового поселення. Попередньо, в одній з квартир першого поверху вибухнув газовий балон. Пожежі внаслідок вибуху не сталося.
За словами очевидців, в результаті вибуху постраждали три людини, члени однієї сім'ї. Однак у рятувальних службах поки не підтверджують цю інформацію.
Зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.