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    У світі

    У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі

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    У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці - У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі
    У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці

    В результаті вибуху постраждали три людини, члени однієї сім'ї

    На околиці Тбілісі стався вибух газу в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті інциденту постраждали декілька людей.

    Про це повідомляє грузинський телеканал «Мтаварі».

    Вибух стався у будинку на території так званого військового поселення. Попередньо, в одній з квартир першого поверху вибухнув газовий балон. Пожежі внаслідок вибуху не сталося.

    За словами очевидців, в результаті вибуху постраждали три людини, члени однієї сім'ї. Однак у рятувальних службах поки не підтверджують цю інформацію.

    Зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

    вибух Грузія рятувальники
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