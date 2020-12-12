Верховний суд США відмовив генпрокурору Техасу в позові про скасування результатів виборів
Позов був підтриманий президентом США Дональдом Трампом
Верховний суд США відхилив позов генпрокурора штату Техас, який намагався заблокувати голоси, отримані на президентських виборах поштою у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
«Вердикт суду відхилити позов, прийнятий без будь-яких публічних заперечень, став найпотужнішим підтвердженням того, що Трамп уже не має шансів змінити результати виборів у суді. І навіть судді, яких він призначив, не зацікавлені, аби дозволити йому продовжувати відчайдушні юридичні спроби», – зауважує телеканал.
Таким чином, Верховний суд США, де шестеро суддів підтримують консервативні погляди й симпатизують республіканцям, а лише троє мають прихильність до демократів, вдруге відхилив позов з боку кампанії Трампа.
Нагадаємо, 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову згадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив обраного президента Джо Байдена у корупції.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах. Він втрутиться в новий позов, поданий 9 грудня у Верховний суд генпрокурором штату Техас.