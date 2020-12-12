Верховний суд США відмовив генпрокурору Техасу в позові про скасування результатів виборів

Генпрокурор Техасу пропонував визнати недійсними мільйони бюлетенів, які були надіслані поштою

Генпрокурор Техасу пропонував визнати недійсними мільйони бюлетенів, які були надіслані поштою

Позов був підтриманий президентом США Дональдом Трампом

Верховний суд США відхилив позов генпрокурора штату Техас, який намагався заблокувати голоси, отримані на президентських виборах поштою у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

«Вердикт суду відхилити позов, прийнятий без будь-яких публічних заперечень, став найпотужнішим підтвердженням того, що Трамп уже не має шансів змінити результати виборів у суді. І навіть судді, яких він призначив, не зацікавлені, аби дозволити йому продовжувати відчайдушні юридичні спроби», – зауважує телеканал.

Таким чином, Верховний суд США, де шестеро суддів підтримують консервативні погляди й симпатизують республіканцям, а лише троє мають прихильність до демократів, вдруге відхилив позов з боку кампанії Трампа.

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.

Нагадаємо, 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову згадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив обраного президента Джо Байдена у корупції.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах. Він втрутиться в новий позов, поданий 9 грудня у Верховний суд генпрокурором штату Техас.