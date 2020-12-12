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    У світі

    Верховний суд США відмовив генпрокурору Техасу в позові про скасування результатів виборів

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    <span>Генпрокурор Техасу пропонував визнати недійсними мільйони бюлетенів, які були надіслані поштою</span> - Верховний суд США відмовив генпрокурору Техасу в позові про скасування результатів виборів
    Генпрокурор Техасу пропонував визнати недійсними мільйони бюлетенів, які були надіслані поштою
    Фото: Reuters

    Позов був підтриманий президентом США Дональдом Трампом

    Верховний суд США відхилив позов генпрокурора штату Техас, який намагався заблокувати голоси, отримані на президентських виборах поштою у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

    «Вердикт суду відхилити позов, прийнятий без будь-яких публічних заперечень, став найпотужнішим підтвердженням того, що Трамп уже не має шансів змінити результати виборів у суді. І навіть судді, яких він призначив, не зацікавлені, аби дозволити йому продовжувати відчайдушні юридичні спроби», – зауважує телеканал.

    Таким чином, Верховний суд США, де шестеро суддів підтримують консервативні погляди й симпатизують республіканцям, а лише троє мають прихильність до демократів, вдруге відхилив позов з боку кампанії Трампа.

    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.

    Нагадаємо, 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову згадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив обраного президента Джо Байдена у корупції.

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах. Він втрутиться в новий позов, поданий 9 грудня у Верховний суд генпрокурором штату Техас.

    Теги: суд США Дональд Трамп вибори у США президент
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