Генпрокурор Техасу просить скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах

Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся у Верховний суд Сполучених Штатів з проханням визнати недійсними підсумки виборів у чотирьох штатах, де перемогу отримав кандидат у президенти від демократів Джозеф Байден.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Пакстона.

Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину.

«Ці чотири штату скористалися пандемією, щоб виправдати ігнорування федеральних законів і законів штату про голосування, таким чином вони спотворили результати загальних виборів 2020 року», – йдеться в заяві.

На його думку, в штатах не дотримувалися норми, що стосуються обробки бюлетенів, у тому числі надісланих поштою.

При цьому прокурор заявив, що влада Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину «підірвали віру в чесність виборів у США, поставили під сумнів підсумки голосування, а також порушили конституцію країни.

До слова, рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства.

Напередодні Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена.

Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.

Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.