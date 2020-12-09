Генпрокурор Техасу просить скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах
Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину
Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся у Верховний суд Сполучених Штатів з проханням визнати недійсними підсумки виборів у чотирьох штатах, де перемогу отримав кандидат у президенти від демократів Джозеф Байден.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Пакстона.
Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину.
«Ці чотири штату скористалися пандемією, щоб виправдати ігнорування федеральних законів і законів штату про голосування, таким чином вони спотворили результати загальних виборів 2020 року», – йдеться в заяві.
На його думку, в штатах не дотримувалися норми, що стосуються обробки бюлетенів, у тому числі надісланих поштою.
При цьому прокурор заявив, що влада Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину «підірвали віру в чесність виборів у США, поставили під сумнів підсумки голосування, а також порушили конституцію країни.
До слова, рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства.
Напередодні Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена.
Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.
Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.
Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.
Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.