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    Генпрокурор Техасу просить скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах

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    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах - Генпрокурор Техасу просить скасувати підсумки виборів у чотирьох штатах
    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах

    Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину

    Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся у Верховний суд Сполучених Штатів з проханням визнати недійсними підсумки виборів у чотирьох штатах, де перемогу отримав кандидат у президенти від демократів Джозеф Байден.

    Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Пакстона.

    Позов був проданий проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину.

    «Ці чотири штату скористалися пандемією, щоб виправдати ігнорування федеральних законів і законів штату про голосування, таким чином вони спотворили результати загальних виборів 2020 року», – йдеться в заяві.

    На його думку, в штатах не дотримувалися норми, що стосуються обробки бюлетенів, у тому числі надісланих поштою.

    При цьому прокурор заявив, що влада Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину «підірвали віру в чесність виборів у США, поставили під сумнів підсумки голосування, а також порушили конституцію країни.

    До слова, рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства.

    Напередодні Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена.

    Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

    Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

    Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.

    Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп рейтинг вибори у США влада
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