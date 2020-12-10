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    У світі

    Вибори в США: 18 штатів вимагають у Верховного суду переглянути результати

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    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах - Вибори в США: 18 штатів вимагають у Верховного суду переглянути результати
    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах

    Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся у Верховний суд Сполучених Штатів з проханням визнати недійсними підсумки виборів у чотирьох штатах

    17 штатів США підтримали Техас та подали заяву до Верховного суду з проханням переглянути результати останніх президентських виборів у країні.

    Про це повідомляє Reuters.

    Тож, чинна влада досі не залишає спроб визнати результати виборів президента в США, на яких переміг демократ Джо Байден, недійсними.

    Нагадаємо, вибори в США відбулися 3 листопада 2020 року.

    Представник Демократичної партії США Джозеф Байден отримав впевнену перемогу, набравши 306 голосів виборників при необхідних 270.

    До слова, рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства.

    Напередодні Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена.

    Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

    Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

    Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.

    Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп партії вибори у США
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