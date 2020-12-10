Вибори в США: 18 штатів вимагають у Верховного суду переглянути результати

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся у Верховний суд Сполучених Штатів з проханням визнати недійсними підсумки виборів у чотирьох штатах

17 штатів США підтримали Техас та подали заяву до Верховного суду з проханням переглянути результати останніх президентських виборів у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Тож, чинна влада досі не залишає спроб визнати результати виборів президента в США, на яких переміг демократ Джо Байден, недійсними.

Нагадаємо, вибори в США відбулися 3 листопада 2020 року.

Представник Демократичної партії США Джозеф Байден отримав впевнену перемогу, набравши 306 голосів виборників при необхідних 270.

До слова, рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства.

Напередодні Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена.

Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.

Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.