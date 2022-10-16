У Тегерані сталася пожежа у в'язниці Евін (відео)

У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа

Сім'ї ув'язнених зібралися біля Евіна та протестують

У найбільшій тегеранській в’язниці Евін, де утримуються політичні в’язні, у суботу сталася стрілянина і пожежа. Про це повідомляє Iran International English.

«Є повідомлення про пожежу у сумнозвісній тегеранській в'язниці Евін. Повідомляється, що було розгорнуто спецпідрозділи поліції, і на відео чути тюремні сирени та постріли», – йдеться в повідомленні.

#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF — Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022

За даними журналістів, ув'язнені ламали двері, щоб вибратися із задимлених камер, а силовики застосували сльозогінний газ. Сім'ї ув'язнених зібралися біля Евіна та протестують.

Десятки протестувальників зібралися біля в'язниці Евін, скандуючи «Смерть диктатору!».

Також зазначається, що дороги, які ведуть до в'язниці Евін, закриті для руху.

Нагадаємо, 15 жовтня у Стамбулі сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку.