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У Тегерані сталася пожежа у в'язниці Евін (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Тегерані сталася пожежа у в'язниці Евін (відео)
У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа
скріншот

Сім'ї ув'язнених зібралися біля Евіна та протестують

У найбільшій тегеранській в’язниці Евін, де утримуються політичні в’язні, у суботу сталася стрілянина і пожежа. Про це повідомляє Iran International English.

«Є повідомлення про пожежу у сумнозвісній тегеранській в'язниці Евін. Повідомляється, що було розгорнуто спецпідрозділи поліції, і на відео чути тюремні сирени та постріли», – йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, ув'язнені ламали двері, щоб вибратися із задимлених камер, а силовики застосували сльозогінний газ. Сім'ї ув'язнених зібралися біля Евіна та протестують.

Десятки протестувальників зібралися біля в'язниці Евін, скандуючи «Смерть диктатору!».

Також зазначається, що дороги, які ведуть до в'язниці Евін, закриті для руху.

Нагадаємо, 15 жовтня у Стамбулі сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку.

Теги: стрілянина пожежа дороги відео

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