У Тегерані сталася пожежа у в'язниці Евін (відео)

У найбільшій тегеранській в’язниці Евін, де утримуються політичні в’язні, у суботу сталася стрілянина і пожежа. Про це повідомляє Iran International English.

«Є повідомлення про пожежу у сумнозвісній тегеранській в'язниці Евін. Повідомляється, що було розгорнуто спецпідрозділи поліції, і на відео чути тюремні сирени та постріли», – йдеться в повідомленні.

#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF