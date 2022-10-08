Потужна пожежа на Кримському мосту: реакція окупантів та їхні дії

Вибух на Кримському мосту прогримів сьогодні близько шостої години ранку

В окупованому Криму намагаються погасити пожежу на Керченському мосту та шукають альтернативу для транспортного сполучення з півостровом

У Криму опрацьовуються питання запуску поромної переправи в Керчі, а також альтернативні шляхи сполучення півострова з материковою Росією після припинення руху на Кримському мосту через пожежу. Про це російським ЗМІ сказав голова «Мінтрансу» окупованого Криму Микола Лукашенко.

«Наразі ця робота (запуск поромів) ведеться, так. Усі можливі альтернативні варіанти прибуття та вибуття в республіку Крим опрацьовуються, зокрема й пороми», – заявив Лукашенко.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з надзвичайною подією на Кримському мосту.

Глава окупаційної адміністрації Криму повідомив, що до запуску готова поромна переправа, вона почне працювати сьогодні.

«Прошу готельєрів та керівників санаторіїв продовжити проживання протягом найближчого дня для гостей, у яких закінчився час перебування у засобі розміщення. Усі витрати буде компенсовано за рахунок «Республіки Крим». Порядок компенсації буде озвучено у понеділок. Ця позиція узгоджена, зокрема з «урядом Севастополя» і безпосередньо «губернатором» Севастополя Михайлом Розвожаєвим», – заявив Аксьонов.

Радник голови окупованого Криму Олег Крючков заявив, що на вантажному поїзді, що їхав мостом, спалахнула цистерна з паливом.

«Судноплавні арки не пошкоджені. Про причини та наслідки говорити рано. Ведуться роботи з гасіння пожежі», – написав Крючков у своєму Telegram-каналі.

У пресслужбі Кримської залізниці також повідомили, що займання паливної цистерни сталося у хвості вантажного поїзда на Кримському мосту. Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч, ведуться аварійні роботи, встановлюються причини події.

У дорожньому управлінні «Тамань» повідомили, що рух мостом припинено. За попередніми даними, внаслідок пожежі та обвалення частини мосту ніхто не постраждав.

Водночас російські пропагандисти лютують через пожежу на Кримському мосту. Пропагандист українського походження Юрій Подоляка, допис якого поширив російський телеведучий Володимир Соловйов, звинувачує в інциденті на Кримському мосту Україну. Він також припускає, що руйнування Кримського мосту суттєво ускладнять постачання російських військ на півдні України.

«Є «гуманісти», які сім місяців ніяк не хочуть завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі Київського режиму, а є практики – цей самий Київський режим – які ведуть війну на повну і не заморочуючись ні на що.

На цих кадрах є результат роботи практиків. Судячи з кадрів, одного прольоту автомобільного мосту в Крим немає, другий пошкоджений (незрозуміло наскільки, чи витримає пожежу конструкція залізничного мосту, стане зрозуміло днями). Але це очевидно дуже ускладнить логістику Криму та всього південного напряму «спецоперації». І схоже, це прелюдія головного удару ЗСУ на Півдні», – написав пропагандист.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Окупаційна влада півострова заявляє, що на Керченському мосту спалахнула цистерна з паливом.