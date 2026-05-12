У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері

Аліна Самойленко
фото: AP

Загиблі могли бути вихідцями з Мексики та Гондурасу

На залізничній станції Union Pacific у Ларедо, штат Техас, неподалік від кордону з Мексикою, виявлено тіла шести осіб у вантажному контейнері. Страшну знахідку виявили робітники під час огляду вагона. Речник поліції Ларедо Хосе Баеза підтвердив, що серед загиблих – п'ятеро чоловіків та одна жінка. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Судово-медичний експерт округу Вебб доктор Корінн Стерн, яка проводить розтин, встановила причину смерті 29-річної громадянки Мексики. Жінка померла від гіпертермії (теплового удару), що було визнано нещасним випадком. Експерт припускає, що решта людей також загинули від перегріву, проте офіційні висновки щодо них будуть оприлюднені після завершення всіх експертиз. За знайденими документами та телефонами припускають, що загиблі могли бути вихідцями з Мексики та Гондурасу. Для остаточного підтвердження осіб та громадянства відбитки пальців передали Прикордонній службі США.

Доктор Стерн зазначила, що смерті мігрантів є частим явищем у цьому регіоні, проте поточна весна виявилася значно напруженішою за попередню. Хоча загальна кількість затримань на кордоні за часів другої адміністрації Трампа досягла рекордно низьких показників, сектор Ларедо залишається одним із найбільш завантажених вузлів для нелегального переміщення людей.

Залізнична компанія Union Pacific заявила про співпрацю з правоохоронцями для розслідування інциденту. Історія переміщення контейнера наразі невідома, як і те, чи був цей випадок частиною організованої контрабандної операції. Використання потягів для нелегального перетину кордону давно викликає занепокоєння влади, оскільки поїзди часто зупиняються на мексиканській стороні, що дає можливість людям непомітно потрапити у вагони. Для боротьби з цим залізниця використовує спеціальні сканери та фотопортали для виявлення аномалій у вантажах.

Нагадаємо, Федеральний суддя в Бостоні Браян Мерфі визнав незаконною політику адміністрації президента Дональда Трампа, яка дозволяла швидко депортувати мігрантів до так званих третіх країн. 

Суддя постановив, що така практика порушує право людей на належну правову процедуру, оскільки їх могли вислати без достатнього повідомлення та без можливості оскаржити рішення або заявити про ризик для життя і безпеки.

До слова, колумбійська політика Анхела Вергара, чия Консервативна партія відома своєю підтримкою ідеології Дональда Трампа, опинилася в центрі скандалу. Її 23-річного сина Рафаеля затримали агенти ICE (Імміграційної та митної поліції США) у Луїзіані, що викликало хвилю дискусій про політичне лицемірство та жорсткість міграційної політики Вашингтона.

