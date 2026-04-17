Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перемовини США та Ірану затягнуться на пів року
фото: AP

За даними ЗМІ, перемир’я доведеться продовжувати місяцями, а затягування відкриття Ормузької протоки загрожує новою глобальною кризою

Низка арабських та європейських країн вважає, що укладення мирної угоди між США та Іраном може тривати близько шести місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, лідери кількох держав вважають, що на погодження умов між Вашингтоном і Тегераном знадобиться приблизно пів року. На цей період сторони мають зберегти чинне припинення вогню.

Одночасно країни наполягають на якнайшвидшому відкритті Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок енергоресурсів.

У приватних розмовах посадовці наголошують: якщо транзит не відновлять до наступного місяця, світ може зіткнутися з масштабною продовольчою кризою.

Також країни Перської затоки переконані, що Іран і надалі прагне створити ядерну зброю, а нещодавні американсько-ізраїльські удари не змінили стратегічних намірів Тегерана.

Саме тому, на думку частини регіональних лідерів, майбутня угода має містити жорсткі обмеження – заборону на збагачення урану та наявність балістичних ракет великої дальності.

Водночас, за словами джерел Bloomberg, більшість країн Перської затоки виступають проти повернення до бойових дій і підтримують продовження дипломатичних переговорів між США та Іраном.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». 

Читайте також:

Теги: Іран війна США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по ЖК на Почайній. 16 квітня 2026 рік
Атака на Київ: пошкоджено ЖК Boston на Почайній, поранено будівельників (фото)
Вчора, 12:04
Темпи наступу РФ різко впали на тлі контратак України
Темпи наступу РФ різко обвалилися: що відбувається на фронті
5 квiтня, 04:43
WSJ: Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли у глухий кут
WSJ: Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли у глухий кут
4 квiтня, 01:59
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
1 квiтня, 00:59
Наприкінці листопада Андрія Єрмака було звільнено з Офісу президента
Трудився без перепочинку. Єрмак забрав чверть мільйона відпускних після звільнення з Офісу президента
31 березня, 09:24
Трамп обрав основним місцем проживання обрав свій курорт «Мар-а-Лаго» у Вест-Палм-Біч
Флорида перейменує міжнародний аеропорт на честь Трампа
31 березня, 06:16
Дрон-перехоплювач спеціально створений для ураження швидких і маневруючих повітряних цілей
Німеччина профінансувала для України рекордну партію дронів-перехоплювачів
23 березня, 13:31
Посмертно Сергію Сапсаю присвоєно військове звання «майор»
Офіцер прикордонного загону «Дозор» поліг на Сумщині. Згадаймо Сергія Сапсая
23 березня, 09:00
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
Підозра Жеваго, виступ Зеленського на засіданні Європейської ради. Головне за 19 березня 2026
19 березня, 21:32

Соціум

РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме
РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
Молдова взялася за війська РФ у Придністров’ї: ухвалено жорстке рішення
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
Дрон РФ влетів у країну НАТО під час нічної атаки
У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні
У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua