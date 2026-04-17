США та Іран загрузли в переговорах: названо строк нової угоди

Перемовини США та Ірану затягнуться на пів року

За даними ЗМІ, перемир’я доведеться продовжувати місяцями, а затягування відкриття Ормузької протоки загрожує новою глобальною кризою

Низка арабських та європейських країн вважає, що укладення мирної угоди між США та Іраном може тривати близько шести місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, лідери кількох держав вважають, що на погодження умов між Вашингтоном і Тегераном знадобиться приблизно пів року. На цей період сторони мають зберегти чинне припинення вогню.

Одночасно країни наполягають на якнайшвидшому відкритті Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок енергоресурсів.

У приватних розмовах посадовці наголошують: якщо транзит не відновлять до наступного місяця, світ може зіткнутися з масштабною продовольчою кризою.

Також країни Перської затоки переконані, що Іран і надалі прагне створити ядерну зброю, а нещодавні американсько-ізраїльські удари не змінили стратегічних намірів Тегерана.

Саме тому, на думку частини регіональних лідерів, майбутня угода має містити жорсткі обмеження – заборону на збагачення урану та наявність балістичних ракет великої дальності.

Водночас, за словами джерел Bloomberg, більшість країн Перської затоки виступають проти повернення до бойових дій і підтримують продовження дипломатичних переговорів між США та Іраном.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася».