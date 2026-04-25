Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT

Аліна Самойленко
фото: The New York Times

Відсутність Марко Рубіо на міжнародних переговорах викликає дискусії щодо ролі Держдепартаменту

Державний секретар США Марко Рубіо демонструє нетиповий для своєї посади підхід до дипломатії, залишаючись у Вашингтоні під час масштабних міжнародних криз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На відміну від своїх попередників, які проводили сотні днів у закордонних відрядженнях, Рубіо цього року відвідав лише шість іноземних міст. Поки спеціальні посланники Дональда Трампа, такі як Джаред Кушнер та Стів Віткофф, ведуть критичні переговори з Іраном, Україною та Ізраїлем, держсекретар воліє перебувати безпосередньо поруч із президентом.

Така ситуація пояснюється унікальним суміщенням посад: Рубіо одночасно є державним секретарем і радником Білого дому з національної безпеки. Це перший подібний випадок з часів Генрі Кіссінджера у 1970-х роках. Поєднуючи ці ролі, Рубіо фактично став головним координатором зовнішньої політики всередині Вашингтона, залишаючи «польову» дипломатію довіреним особам Трампа. Сам держсекретар пояснює свій графік тим, що іноземні лідери тепер самі постійно приїжджають до Білого дому, а суміщення посад дозволяє іноземним делегаціям вирішувати всі питання за одну зустріч.

Проте всередині дипломатичного корпусу така модель викликає критику. Експерти побоюються, що відсутність держсекретаря в закордонних поїздках послаблює Державний департамент, оскільки ключова посада головного дипломата країни фактично залишається вакантною в «окопах» міжнародних переговорів. Водночас прихильники Рубіо наголошують на безпрецедентній синхронізації між Білим домом та Держдепартаментом, якої не вдавалося досягти попереднім адміністраціям протягом десятиліть.

Як відомо, всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року. 

Державний секретар Марко Рубіо, відомий своєю жорсткою зовнішньою політикою, виступив із палкою підтримкою воєнних дій. Він назвав операцію «послугою» для США та всього світу, підкресливши, що загроза з боку Ірану була безпосередньою, а рішення Трампа про початок авіаударів 28 лютого – «мудрим».

Читайте також

Нетаньягу розкрив деталі спроб ліквідації Трампа Іраном
Іран двічі планував ліквідацію Трампа: подробиці
31 березня, 08:15
Як повідомляють ЗМІ, Трамп був незадоволений Бонді з багатьох питань
Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурорки США
2 квiтня, 20:54
Іранські демонстранти спалюють прапор США в Тегерані в середу після оголошення двотижневого припинення вогню
NYT: Війна в Ірані вдарила по довірі до США
10 квiтня, 03:20
Чоловік стоїть на купі уламків у районі Корніш Ель-Мазраа в Бейруті після бомбардування столиці Ізраїлем у середу
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
11 квiтня, 03:28
CNN: Заява Меланії Трамп про Епштейна спричинила політичний хаос
CNN: Заява Меланії Трамп про Епштейна спричинила політичний хаос
11 квiтня, 07:19
Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у прозорій сукні зі стрічок
Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)
15 квiтня, 12:13
Глава Білого дому вважає, що в разі розблокування Ормузької протоки угоди з Тегераном не буде
Трамп назвав умову, яка змусить Іран укласти мирну угоду
22 квiтня, 06:53
США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти
США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти
Сьогодні, 01:34
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Сьогодні, 02:00

Політика

Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT
Санчес відкинув ідею США призупинити членство Іспанії в НАТО
Санчес відкинув ідею США призупинити членство Іспанії в НАТО
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Bloomberg: Трамп потрапив у світову економічну війну, а Сі Цзіньпін отримав перевагу
Bloomberg: Трамп потрапив у світову економічну війну, а Сі Цзіньпін отримав перевагу
CNN: Напади Трампа та російського пропагандиста несподівано згуртували Італію навколо Мелоні
CNN: Напади Трампа та російського пропагандиста несподівано згуртували Італію навколо Мелоні

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 06:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
