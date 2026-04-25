Чому Рубіо не брав участь у переговорах з Іраном? Пояснення NYT

Відсутність Марко Рубіо на міжнародних переговорах викликає дискусії щодо ролі Держдепартаменту

Державний секретар США Марко Рубіо демонструє нетиповий для своєї посади підхід до дипломатії, залишаючись у Вашингтоні під час масштабних міжнародних криз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На відміну від своїх попередників, які проводили сотні днів у закордонних відрядженнях, Рубіо цього року відвідав лише шість іноземних міст. Поки спеціальні посланники Дональда Трампа, такі як Джаред Кушнер та Стів Віткофф, ведуть критичні переговори з Іраном, Україною та Ізраїлем, держсекретар воліє перебувати безпосередньо поруч із президентом.

Така ситуація пояснюється унікальним суміщенням посад: Рубіо одночасно є державним секретарем і радником Білого дому з національної безпеки. Це перший подібний випадок з часів Генрі Кіссінджера у 1970-х роках. Поєднуючи ці ролі, Рубіо фактично став головним координатором зовнішньої політики всередині Вашингтона, залишаючи «польову» дипломатію довіреним особам Трампа. Сам держсекретар пояснює свій графік тим, що іноземні лідери тепер самі постійно приїжджають до Білого дому, а суміщення посад дозволяє іноземним делегаціям вирішувати всі питання за одну зустріч.

Проте всередині дипломатичного корпусу така модель викликає критику. Експерти побоюються, що відсутність держсекретаря в закордонних поїздках послаблює Державний департамент, оскільки ключова посада головного дипломата країни фактично залишається вакантною в «окопах» міжнародних переговорів. Водночас прихильники Рубіо наголошують на безпрецедентній синхронізації між Білим домом та Держдепартаментом, якої не вдавалося досягти попереднім адміністраціям протягом десятиліть.

Як відомо, всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року.

Державний секретар Марко Рубіо, відомий своєю жорсткою зовнішньою політикою, виступив із палкою підтримкою воєнних дій. Він назвав операцію «послугою» для США та всього світу, підкресливши, що загроза з боку Ірану була безпосередньою, а рішення Трампа про початок авіаударів 28 лютого – «мудрим».