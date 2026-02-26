Головна Світ Політика
search button user button menu button

Федеральний суд заблокував рішення Трампа про швидку депортацію мігрантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Федеральний суд заблокував рішення Трампа про швидку депортацію мігрантів
Мерфі визнав незаконною політику адміністрації президента Дональда Трампа, яка дозволяла швидко депортувати мігрантів
фото: Reuters

Адміністрація Трампа може подати апеляцію

Федеральний суддя в Бостоні Браян Мерфі визнав незаконною політику адміністрації президента Дональда Трампа, яка дозволяла швидко депортувати мігрантів до так званих третіх країн. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Суддя постановив, що така практика порушує право людей на належну правову процедуру, оскільки їх могли вислати без достатнього повідомлення та без можливості оскаржити рішення або заявити про ризик для життя і безпеки.

Йдеться про політику, запроваджену Міністерством внутрішньої безпеки США у 2025 році. Вона дозволяла депортацію до інших країн, якщо Вашингтон отримував дипломатичні гарантії безпеки або попереджав людину щонайменше за шість годин до відправлення.

Суддя скасував цю норму, але відклав набрання чинності рішення на 15 днів, щоб адміністрація могла подати апеляцію. Очікується, що справа може знову дійти до Верховного суду США, який раніше вже втручався у цей спір.

У Міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що не згодні з рішенням і впевнені, що їхню позицію знову підтримає суд вищої інстанції.

Нагадаємо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп мігранти суддя депортація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські лідери стурбовані непередбачуваністю президента США
Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що стурбований його «психологічним станом» – ЗМІ
28 сiчня, 09:37
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
30 сiчня, 05:50
На оприлюднених фото з місця події видно понівечені легкові автомобілі та вантажівки
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
1 лютого, 03:49
Дисциплінарна палата пропонує звільнити Оксану Звягіну за неетичну поведінку
На Миколаївщині суддя може втратити роботу через розпиття алкоголю
5 лютого, 21:06
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
7 лютого, 03:45
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
7 лютого, 11:56
Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві
Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві
17 лютого, 02:57
Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн не поїде на Раду миру через правові застереження
Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США
13 лютого, 14:30
Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»
Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні
19 лютого, 19:45

Політика

Ексочільник Гарварду іде з університету після скандалу з Епштейном
Ексочільник Гарварду іде з університету після скандалу з Епштейном
Іспанія розсекретила документи про спробу держперевороту 1981 року
Іспанія розсекретила документи про спробу держперевороту 1981 року
Федеральний суд заблокував рішення Трампа про швидку депортацію мігрантів
Федеральний суд заблокував рішення Трампа про швидку депортацію мігрантів
Трамп розповів, за якої умови можливий саміт президентів США, України та Росії
Трамп розповів, за якої умови можливий саміт президентів США, України та Росії
Трамп у розмові з Зеленським встановив новий дедлайн закінчення війни – Axios
Трамп у розмові з Зеленським встановив новий дедлайн закінчення війни – Axios
NYT: судно, яке потрапило у перестрілку з кубинськими військовими, було цивільним
NYT: судно, яке потрапило у перестрілку з кубинськими військовими, було цивільним

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua