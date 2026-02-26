Федеральний суд заблокував рішення Трампа про швидку депортацію мігрантів

Адміністрація Трампа може подати апеляцію

Федеральний суддя в Бостоні Браян Мерфі визнав незаконною політику адміністрації президента Дональда Трампа, яка дозволяла швидко депортувати мігрантів до так званих третіх країн. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Суддя постановив, що така практика порушує право людей на належну правову процедуру, оскільки їх могли вислати без достатнього повідомлення та без можливості оскаржити рішення або заявити про ризик для життя і безпеки.

Йдеться про політику, запроваджену Міністерством внутрішньої безпеки США у 2025 році. Вона дозволяла депортацію до інших країн, якщо Вашингтон отримував дипломатичні гарантії безпеки або попереджав людину щонайменше за шість годин до відправлення.

Суддя скасував цю норму, але відклав набрання чинності рішення на 15 днів, щоб адміністрація могла подати апеляцію. Очікується, що справа може знову дійти до Верховного суду США, який раніше вже втручався у цей спір.

У Міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що не згодні з рішенням і впевнені, що їхню позицію знову підтримає суд вищої інстанції.

Нагадаємо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».