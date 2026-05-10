Розвідувальна активність США біля берегів Куби різко зросла – CNN

Раніше така демонстративна розвідка передувала військовим операціям США в інших країнах

Згідно з моніторингом авіаційних даних, проведеним CNN, американські військові розвідувальні служби значно активізували польоти поблизу Куби. Про це пише «Главком».

Починаючи з 4 лютого, ВМС та ВПС США виконали щонайменше 25 місій із залученням пілотованої авіації та безпілотників. Більшість маршрутів пролягала вздовж Гавани та Сантьяго-де-Куба, іноді на відстані лише близько 64 км від берегової лінії.

Для збору даних Пентагон використовує спеціалізовану техніку:

P-8A Poseidon: морські патрульні літаки для спостереження;

RC-135V Rivet Joint: літаки для радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів;

MQ-4C Triton: висотні безпілотні апарати великої тривалості польоту.

Сплеск польотів збігся з різким загостренням риторики Дональда Трампа. Незадовго до початку активності президент репостив повідомлення про намір відвідати «вільну Гавану» перед завершенням каденції, після чого запровадив нафтову блокаду острова та розширив санкції. Трамп називає кубинський режим «загрозою нацбезпеці», тоді як Гавана відкидає ці звинувачення, заявляючи про готовність до переговорів, але водночас погрожуючи партизанською війною у разі вторгнення.

Аналітики звертають увагу, що подібна схема – посилення агресивної риторики разом із демонстративною розвідкою – вже передувала військовим операціям США в інших країнах:

У Венесуелі публічні польоти розвідників розпочалися після звинувачень Трампа на адресу Ніколаса Мадуро і тривали аж до моменту захоплення венесуельського лідера американськими спецпризначенцями в Каракасі;

В Ірані аналогічна концентрація літаків P-8A, RC-135V та дронів Triton спостерігалася вздовж іранського узбережжя напередодні спільних ударів США та Ізраїлю.

Хоча розвідувальна авіація США з 2025 року постійно працює поблизу кордонів Росії, в зоні бойових дій в Україні та на Корейському півострові, ситуація з Кубою є новою. Раніше публічна активність у цьому районі була надзвичайно рідкісною.

Експерти зауважують, що ці літаки мають технічну можливість працювати непомітно, вимикаючи транспондери. Той факт, що вони залишаються видимими на сервісах на кшталт FlightRadar24, свідчить про ймовірний намір Вашингтона відкрито продемонструвати свою присутність. Для кубинського керівництва такий «сигнал» є однозначно тривожним і може вказувати на підготовку до реальних силових дій.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо виступив із роз'ясненням щодо ситуації навколо енергопостачання Куби, заперечивши існування будь-якої нафтової блокади острова.

За його словами, нинішні труднощі Гавани пов'язані не з обмеженнями з боку Вашингтона, а зі зміною політики Венесуели.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про розширення американських санкцій проти уряду Куби.

Як зазначається, нові обмеження спрямовані проти осіб, організацій та пов’язаних структур, які підтримують силовий апарат кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини. Також під санкції можуть потрапити агенти, чиновники та прихильники уряду.