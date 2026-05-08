The Economist: Росія планувала передати Ірану тисячі дронів для ударів по американських військам

Для керування безпілотниками Москва пропонувала залучити іранських студентів, які навчаються в російських вишах

Росія планувала передати Ірану тисячі сучасних безпілотників та навчити іранських військових атакувати ними американські сили у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Згідно з конфіденційним документом російської військової розвідки (ГРУ), секретний план передбачав надання Тегерану 5000 дронів невеликого радіуса дії з оптоволоконним управлінням. Такі безпілотники вкрай важко виявити або заглушити засобами радіоелектронної боротьби. Також Росія збиралася передати далекобійні дрони із супутниковим наведенням Starlink.

Документ містить детальні діаграми та карту іранського узбережжя. Ймовірно, план розробили на початку повномасштабної війни, коли в РФ вважали реальною загрозу американського десанту для захоплення нафтового термінала на острові Харк.

Для керування безпілотниками Москва пропонувала залучити іранських студентів, які навчаються в російських вишах – їх нараховується близько 10 тисяч осіб. Також потенційними кандидатами на навчання називали таджиків та сирійських алавітів, лояльних до режиму Башара Асада.

Видання наголошує, що це перше вагоме свідчення готовності РФ постачати Ірану інноваційну зброю у великих обсягах для завдання втрат силам США та їхнім союзникам. Наразі достеменно невідомо, чи була ця пропозиція реалізована повністю.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявляв, що Росія вчиняє «певні дії», щоб допомогти іранським військовим протистояти Сполученим Штатам на Близькому Сході. При цьому Кейн відмовився вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухання, але сказав: «Там точно є якісь дії».