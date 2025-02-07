Британці працюють над створенням першого поселення в океані

Проєкт Deep отримав фінансування від анонімного донора-мільярдера, чиє імʼя поки що не розголошують

Творці планують встановити під водою дослідницькі станції, обладнавши приміщення спальнями, кухнею, санвузлом

Британські дослідники працюють над створенням першого океанічного поселення на глибині до 200 метрів в рамках проєкту під назвою Deep («Глибоко»). Про це повідомляє The Guardian.

Розробники підводних помешкань хочуть «встановити постійну присутність людини» під водою з 2027 року. Якщо дослідникам вдасться втілити свій задум, перші «поселенці» зможуть провести в океані 28 днів, а згодом цей час можуть продовжити до кількох місяців.

Творці Deep планують встановити під водою мобільні дослідницькі станції, обладнавши приміщення кількома спальнями, кухнею, санвузлом та загальною кімнатою.

фото: Deep

Такі будинки могли б дати вченим більш тривалий доступ до недосліджених морських глибин. Також розраховують, що проєкт приверне увагу заможних туристів.

Зазначається, що проєкт Deep отримав фінансування від анонімного донора-мільярдера, чиє імʼя поки що не розголошують. Відомо лише, що виділена сума значно перевищує $120 млн.

«У 1950-60-х роках відбувалися космічні та океанічні перегони, і космос переміг. У космос важко потрапити, але коли ви там опиняєтесь, там відносно сприятливе середовище. З океаном все навпаки: дістатися дна досить легко, але коли ви туди потрапляєте, все навколо хоче вас вбити», – жартує Майк Шеклфорд.

фото: Deep

На його думку, хтось має зробити перші кроки і створити технологію, яка дозволить людям вивчати океан у природних умовах.

«Мета – оселитися в океані назавжди. Мати постійні людські поселення в усіх океанах світу», – каже Шеклфорд.

Нагадаємо, вчені з Корнельського університету (США) виявили, що плавучі сонячні панелі можуть збільшити викиди парникових газів на малих водоймах майже на 27%. Результати дослідження були опубліковані у журналі Environmental Science & Technology.

Як зазначають науковці, плавучі сонячні панелі мають низку переваг. Вони не лише генерують зелену енергію, а й економлять місце на землі та знижують швидкість випаровування води. Однак дослідження показало, що плавучі панелі можуть також нашкодити природі.