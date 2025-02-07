Британці працюють над створенням першого поселення в океані
Творці планують встановити під водою дослідницькі станції, обладнавши приміщення спальнями, кухнею, санвузлом
Британські дослідники працюють над створенням першого океанічного поселення на глибині до 200 метрів в рамках проєкту під назвою Deep («Глибоко»). Про це повідомляє The Guardian.
Розробники підводних помешкань хочуть «встановити постійну присутність людини» під водою з 2027 року. Якщо дослідникам вдасться втілити свій задум, перші «поселенці» зможуть провести в океані 28 днів, а згодом цей час можуть продовжити до кількох місяців.
Творці Deep планують встановити під водою мобільні дослідницькі станції, обладнавши приміщення кількома спальнями, кухнею, санвузлом та загальною кімнатою.
Такі будинки могли б дати вченим більш тривалий доступ до недосліджених морських глибин. Також розраховують, що проєкт приверне увагу заможних туристів.
Зазначається, що проєкт Deep отримав фінансування від анонімного донора-мільярдера, чиє імʼя поки що не розголошують. Відомо лише, що виділена сума значно перевищує $120 млн.
«У 1950-60-х роках відбувалися космічні та океанічні перегони, і космос переміг. У космос важко потрапити, але коли ви там опиняєтесь, там відносно сприятливе середовище. З океаном все навпаки: дістатися дна досить легко, але коли ви туди потрапляєте, все навколо хоче вас вбити», – жартує Майк Шеклфорд.
На його думку, хтось має зробити перші кроки і створити технологію, яка дозволить людям вивчати океан у природних умовах.
«Мета – оселитися в океані назавжди. Мати постійні людські поселення в усіх океанах світу», – каже Шеклфорд.
Нагадаємо, вчені з Корнельського університету (США) виявили, що плавучі сонячні панелі можуть збільшити викиди парникових газів на малих водоймах майже на 27%. Результати дослідження були опубліковані у журналі Environmental Science & Technology.
Як зазначають науковці, плавучі сонячні панелі мають низку переваг. Вони не лише генерують зелену енергію, а й економлять місце на землі та знижують швидкість випаровування води. Однак дослідження показало, що плавучі панелі можуть також нашкодити природі.
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