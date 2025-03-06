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«Вийшли разом до магазину». У Кривому Розі удар РФ забрав життя чоловіка, дружина – в лікарні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Вийшли разом до магазину». У Кривому Розі удар РФ забрав життя чоловіка, дружина – в лікарні
Жінка втратила ногу та має серйозні травми голови
фото: facebook.com/svoikryvyirih

Обстрілом пошкодило дім подружжя та оселю сина-військового

Внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг 5 березня постраждало подружжя: чоловік Сергій загинув, його дружина Ірина отримала численні поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на медіа «Свої.Кривий Ріг».

Загиблому Сергію було 53 роки. За словами невістки, він разом з дружиною вийшов до магазину і під час влучання був біля готелю.

«Лікарі буквально збирали його по частинах. На жаль, вранці серце не витримало... Весь час подружжя було при свідомості, дружина Сергія Ірина благала про допомогу. Нині у важкому стані в лікарні», – йдеться у повідомленні.

«Вийшли разом до магазину». У Кривому Розі удар РФ забрав життя чоловіка, дружина – в лікарні фото 1
фото: facebook.com/svoikryvyirih

Жінка втратила ногу та має серйозні травми голови. До того ж, обстрілом пошкодило їхній дім та оселю сина-військового.

Нагадаємо, в  ніч на 6 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість загиблих внаслідок влучання в готель зросла до чотирьох людей. Так, постраждала 31 людина, з них одна дитина. Надзвичайники врятували 19 осіб. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ у ніч на 6 березня по Кривому Рогу. Зеленський зазначив, що усю ніч тривала рятувальна операція. А перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.

Як відомо, у ніч проти 6 березня російські терористи атакували дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За його словами, ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики. Згодом він повідомив, що через російську атаку одна людина загинула.

До слова, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Будівля зруйнована.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. З них 20 перебувають у важкому стані.

Також у ніч проти 6 березня російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків. 

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Теги: Кривий Ріг Facebook чоловік дружина поранення

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