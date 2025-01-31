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Кинули виклик Атлантичному океану: як українці збирають кошти на реабілітацію військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кинули виклик Атлантичному океану: як українці збирають кошти на реабілітацію військових
Іван Гаврилко та Дмитро Резвой перетинають Атлантичний океан на веслах задля реабілітації військових
фото: Invictus Ocean/Row4Ukraine

Веслувальник Дмитро Резвой власноруч збудував човен «Софія», щоб подолати 3 тис. морських миль

Ветеран 503-го окремого батальйону морської піхоти Іван Гаврилко та майстер-кораблебудівник, океанський веслувальник, капітан Дмитро Резвой перетинають Атлантичний океан на веслах. Метою ініціативи є збір коштів для реабілітації українських військових. Про це повідомляє Invictus Ocean/Row4Ukraine.

Українці вирушили 16 грудня 2024 року з острова Гран-Канарія (Іспанія) та планують фінішувати в місті Бриджтаун (Барбадос) у період з 17 по 22 лютого 2025 року, залежно від погодних умов. Метою перетину є збір 2,5 млн грн для проведення операцій з реконструкції облич 36 українських військових, які отримали мінно-вибухові травми.

Кинули виклик Атлантичному океану: як українці збирають кошти на реабілітацію військових фото 1
фото: Invictus Ocean/Row4Ukraine

Ідея експедиції належить Дмитру Резвою, який власноруч збудував човен «Софія», на якому учасники долають маршрут довжиною 3000 морських миль. Станом на кінець січня 2025 року команда подолала 2100 морських миль.

«Місія експедиції – вчергове привернути увагу світу до війни в Україні, нагадати, якою ціною українці виборюють свою свободу, незалежність, національну ідентичність, показати світові силу духу і силу волі українців, а також зібрати кошти на лікування та реабілітацію поранених українських військових», – зауважує Invictus Ocean/Row4Ukraine.

Підтримати ініціативу «Обличчя Героїв» можна, зробивши внесок у благодійний фонд за посиланням.

Нагадаємо, що 28-річна Вікторія Рожко, дружина військового 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Олександра Рожка, понад місяць стояла на вулиці Михайлівській у Житомирі, аби зібрати гроші на автомобіль для підрозділу свого чоловіка, який воює на Курщині.

Раніше співробітники компанії з виробництва дронів здійснили мрію восьмирічного киянина та подарували йому сучасну ігрову приставку, від якої хлопчик відмовився, аби купити безпілотник військовим.

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Теги: море вода гроші ветеран військові реабілітація

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