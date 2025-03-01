Злочин на фоні ревнощів. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка у Києві

38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті виявили перехожі поблизу трамвайної станції «Пуща-Водицька 1»

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили у пʼятницю, 1 березня, на трамвайних коліях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За результатами розшукових заходів оперативники затримали причетного до скоєння злочину неподалік від місця події. Як з’ясувалось, 59-річний нападник став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим.

фото: Поліція Києва

«Обурившись через їх суперечку, а також на фоні постійних ревнощів до жінки, чоловік наніс знайомому поранення ножем в груди, від якого той помер», – йдеться у повідомленні поліції.

фото: Поліція Києва

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті виявили перехожі поблизу трамвайної станції «Пуща-Водицька 1».

«Під час патрулювання поблизу трамвайної зупинки «Пуща-Водицька 1» екіпаж Муніципальної охорони помітили закривавленого чоловіка. Негайно було викликано швидку допомогу та поліцію», – йдеться в повідомленні. До прибуття медиків чоловік помер. Обставини трагедії наразі з'ясовує поліція.

Нагадаємо, у селищі Решетилівка Полтавської області 22 лютого зникла дворічна дівчинка. За день правоохоронці знайшли дитину без ознак життя в одному з приміщень на подвір’ї її дому. Дівчинку було жорстоко вбито. Причетного до вчинення особливо тяжкого злочину затримано.