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Під Тихим океаном знайдено восьмий континент: науковці розкрили нові сенсаційні подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Під Тихим океаном знайдено восьмий континент: науковці розкрили нові сенсаційні подробиці
Вчені відкрили новий континент під назвою Зеландія, який раніше був невідомий
фото із відкритих джерел

Мільйони років тому Зеландія була частиною стародавнього суперконтиненту Гондвана

Група вчених зробила разюче відкриття – під водами Тихого океану ховається цілий континент, який отримав назву Зеландія. Геологи стверджують, що тепер їм вдалося нанести на карту майже два мільйони квадратних миль підводного масиву суходолу. Результати дослідження були опубліковані в авторитетному науковому журналі GSA.

Дослідницька група використовувала зразки гірських порід з морського ДНК для аналізу та датування підводної геології Північної Зеландії – останнього фрагмента головоломки Зеландії.

До слова, у дослідженні, опублікованому в Tectonics, дослідники з GNS Science Нової Зеландії задокументували процес вивчення зразків гірських порід від хребта Фарватер до Коралового моря, щоб проаналізувати геохімічний склад порід і зрозуміти підводний склад Зеландії.

Зеландія – це не просто набір розрізнених островів та підводних пагорбів. Вчені стверджують, що це єдиний континент площею 4900 тис. кв.км. Для порівняння, площа Європи складає близько 10 млн. кв.

Дивно, але 94% території Зеландії нині перебувають під водою. У цьому плані вона нагадує Західну Антарктиду, яка також була б значною мірою затоплена, якби не крижаний покрив.

Вчені переконані що Зеландія є залишком стародавнього суперконтиненту Гондвана, який почав розпадатися мільйони років тому. Внаслідок цих тектонічних змін значна частина Зеландії опинилася під водою. 

На думку дослідників, мільйони років тому Зеландія була частиною стародавнього суперконтиненту Гондвана і складала приблизно 5% його площі. Гондвана існувала в південній півкулі близько 550-180 млн років тому і включала території нинішніх Африки, Південної Америки, Австралії, Антарктиди, Аравії та Індостану.

Величезну допомогу у виявленні та візуалізації Зеландії надали батиметричні карти, отримані за допомогою супутникової гравітації. Вчені зазначають, що якби висота твердої поверхні Землі була нанесена на карту так само, як у Марса та Венери, то Зеландія була однозначно ідентифікована як континент.

Нагадаємо, Антарктида втрачає лід, що дозволяє континенту підніматися з океану, неначе стисла губка, що розправляється. Цей процес, відомий як постльодовикове підняття суші, може значно вплинути на майбутнє підвищення рівня моря на Землі. 

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Теги: наука Планета Земля новости вчені

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