У Токіо автомобіль врізався у натовп: є загиблі і поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

87-річний водій пояснив поліції, що не зміг пригальмувати і врізався у людей

Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще шестеро зазнали поранень

У Токіо автомобіль під керуванням 87-річного чоловіка врізався у групу людей на пішохідному переході, внаслідок чого двоє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Kyodo news із посиланням на місцеву поліцію.

«Жінка та її донька загинули і ще шість осіб дістали поранення у Токіо після того, як 87-річний водій авто врізався у них на кількох пішохідних переходах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль збив пішоходів, велосипедистів і врізався у сміттєвоз. Аварія сталася в районі Ікебукуро 19 квітня близько 12:30 за місцевим часом.

«Серед загиблих - 31-річна жінка та її 3-річна дочка. Водій сміттєвоза та п'ятеро людей віком від 40 до 90 років дістали поранення, деякі з них серйозно», - повідомили в поліції.

У 87-річного винуватця ДТП легкі тілесні ушкодження, його дружина, яка була в автомобілі, також поранена.

Водій пояснив поліції, що не зміг пригальмувати і врізався у людей.