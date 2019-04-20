  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Токіо автомобіль врізався у натовп: є загиблі і поранені

    • Розсилка
    87-річний водій пояснив поліції, що&nbsp;не зміг пригальмувати і врізався у людей - У Токіо автомобіль врізався у натовп: є загиблі і поранені
    87-річний водій пояснив поліції, що не зміг пригальмувати і врізався у людей

    Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще шестеро зазнали поранень

    У Токіо автомобіль під керуванням 87-річного чоловіка врізався у групу людей на пішохідному переході, внаслідок чого двоє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень.

    Про це повідомляє Kyodo news із посиланням на місцеву поліцію.

    Читайте також

    «Жінка та її донька загинули і ще шість осіб дістали поранення у Токіо після того, як 87-річний водій авто врізався у них на кількох пішохідних переходах», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що автомобіль збив пішоходів, велосипедистів і врізався у сміттєвоз. Аварія сталася в районі Ікебукуро 19 квітня близько 12:30 за місцевим часом.

    «Серед загиблих - 31-річна жінка та її 3-річна дочка. Водій сміттєвоза та п'ятеро людей віком від 40 до 90 років дістали поранення, деякі з них серйозно», - повідомили в поліції.

    У 87-річного винуватця ДТП легкі тілесні ушкодження, його дружина, яка була в автомобілі, також поранена.

    Водій пояснив поліції, що не зміг пригальмувати і врізався у людей.

    Читайте також
    ДТП Японія водій автомобіль аварія жінка дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ