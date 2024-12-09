Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters

Плани наступу було передано Туреччині після провалу переговорів між Анкарою та Дамаском

Близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу. Про це повідомляє Reuters.

Уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана раніше утримувався від підтримки подібних операцій, побоюючись нової хвилі біженців на північному кордоні країни. У 2020 році Туреччина уклала угоду з Росією щодо деескалації бойових дій у північно-західній Сирії. Проте, за інформацією джерел, позиція Анкари змінилася після того, як Башар Асад неодноразово відхиляв спроби Ердогана досягти політичного вирішення сирійського конфлікту.

Одне з джерел у сирійській опозиції повідомило, що плани наступу передали Туреччині після провалу переговорів між Анкарою та Дамаском. Повстанці закликали Туреччину не втручатися, наголошуючи, що попередні підходи до вирішення конфлікту були безрезультатними.

«Інший шлях не спрацьовував роками ‒ спробуйте наш. Вам не потрібно нічого робити, просто не втручайтеся», ‒ йшлося у повідомленні повстанців.

Голова міжнародно визнаної сирійської опозиці Хаді Аль-Бахра зазначив, що перед початком операції групи HTS і SNA мали «обмежене» спільне планування та домовилися уникати конфліктів між собою. Він додав, що турецькі військові знали про дії озброєних формувань.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив у своєму виступі в Досі, що спроби Ердогана знайти спільну мову з Асадом зазнали невдачі. За його словами, Туреччина «знала, що щось назріває». Водночас заступник міністра закордонних справ Нух Йилмаз, виступаючи на конференції в Бахрейні, заперечив будь-яку офіційну підтримку наступу. Він наголосив, що Анкара була стурбована потенційною нестабільністю в регіоні.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

До слова, Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Раніше стало відомо, що Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.