Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters
Повстанці закликали Ердогана не втручатися у їхні плани
фото з відкритих джерел

Плани наступу було передано Туреччині після провалу переговорів між Анкарою та Дамаском

Близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу. Про це повідомляє Reuters.

Уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана раніше утримувався від підтримки подібних операцій, побоюючись нової хвилі біженців на північному кордоні країни. У 2020 році Туреччина уклала угоду з Росією щодо деескалації бойових дій у північно-західній Сирії. Проте, за інформацією джерел, позиція Анкари змінилася після того, як Башар Асад неодноразово відхиляв спроби Ердогана досягти політичного вирішення сирійського конфлікту.

Одне з джерел у сирійській опозиції повідомило, що плани наступу передали Туреччині після провалу переговорів між Анкарою та Дамаском. Повстанці закликали Туреччину не втручатися, наголошуючи, що попередні підходи до вирішення конфлікту були безрезультатними.

«Інший шлях не спрацьовував роками ‒ спробуйте наш. Вам не потрібно нічого робити, просто не втручайтеся», ‒ йшлося у повідомленні повстанців.

Голова міжнародно визнаної сирійської опозиці Хаді Аль-Бахра зазначив, що перед початком операції групи HTS і SNA мали «обмежене» спільне планування та домовилися уникати конфліктів між собою. Він додав, що турецькі військові знали про дії озброєних формувань.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив у своєму виступі в Досі, що спроби Ердогана знайти спільну мову з Асадом зазнали невдачі. За його словами, Туреччина «знала, що щось назріває». Водночас заступник міністра закордонних справ Нух Йилмаз, виступаючи на конференції в Бахрейні, заперечив будь-яку офіційну підтримку наступу. Він наголосив, що Анкара була стурбована потенційною нестабільністю в регіоні.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

До слова, Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Раніше стало відомо, що Туреччина надасть усебічну підтримку Сирії у перехідний період після звільнення з посади президента арабської країни Башара Асада.

Читайте також:

Теги: Туреччина Сирія Башар Асад Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірно російських солдатів виведуть до регіону, де перебувають підрозділи збройних сил Туреччини, а потім літаком відправлять до Росії
Росія просила Туреччину врятувати її війська у Сирії
Сьогодні, 07:49
Байден назвав повалення режиму Башара Асада актом справедливості, що дає сирійцям історичну можливість
Американські війська завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії
Вчора, 22:59
Україна готова відновити відносини з Сирією у майбутньому
Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії
Вчора, 17:35
ЦАХАЛ наразі базується навколо Голанських висот
ЦАХАЛ підтвердив, що розгорнув сили в буферній зоні на кордоні із Сирією
Вчора, 09:28
Сирійська опозиція почала активний наступ ще уранці 27 листопада
Боротьба з режимом Асада. Сили сирійської опозиції досягли околиць Алеппо
29 листопада, 06:21
США наклали санкції на Газпромбанк
Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ
26 листопада, 15:44
Що святкують 26 листопада
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 листопада, 00:05
Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли
Що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році? Відповідь посла
24 листопада, 12:00
Свято та традиції 18 листопада
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 листопада, 00:05

Політика

The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters
Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період
Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
96K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
46K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
28K
Нищівний удар по Путіну
28K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua