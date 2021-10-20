Машини горіли: оприлюднено нові відео смертельної ДТП на Одеській трасі
Через аварію на Одещині обмежено рух транспорту
Близько п’ятої ранку 20 жовтня на трасі Київ–Одеса сталася масштабна ДТП за участю вантажівок і легковиків. Аварія забрала життя трьох людей, 19 людей постраждали.
Відео з місця аварії публікують Telegram-канали «Підслухано Одеса» і «Київське чтиво».
Судячи з відеозаписів, після ДТП почалася пожежа. Одна з вантажівок повністю вигоріла, інші автомобілі або злетіли на узбіччя в розбитому стані, або частково згоріли.
Нагадаємо, раніше в поліції Одеської області повідомляли, що аварія сталася поблизу села Любашівка, де зіткнулися два вантажних і три легкових автомобіля. Підтверджена смерть трьох людей, ще 19 осіб отримали травми.
Через ДТП обмежено рух транспорту, в сторону Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.