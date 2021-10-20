Машини горіли: оприлюднено нові відео смертельної ДТП на Одеській трасі

Аварія сталася близько п'ятої ранку біля селища Любашівка на Одещині

Через аварію на Одещині обмежено рух транспорту

Близько п’ятої ранку 20 жовтня на трасі Київ–Одеса сталася масштабна ДТП за участю вантажівок і легковиків. Аварія забрала життя трьох людей, 19 людей постраждали.

Відео з місця аварії публікують Telegram-канали «Підслухано Одеса» і «Київське чтиво».

Судячи з відеозаписів, після ДТП почалася пожежа. Одна з вантажівок повністю вигоріла, інші автомобілі або злетіли на узбіччя в розбитому стані, або частково згоріли.

Нагадаємо, раніше в поліції Одеської області повідомляли, що аварія сталася поблизу села Любашівка, де зіткнулися два вантажних і три легкових автомобіля. Підтверджена смерть трьох людей, ще 19 осіб отримали травми.

Через ДТП обмежено рух транспорту, в сторону Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.