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    Машини горіли: оприлюднено нові відео смертельної ДТП на Одеській трасі

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    Аварія сталася близько п'ятої ранку біля селища Любашівка на Одещині - Машини горіли: оприлюднено нові відео смертельної ДТП на Одеській трасі
    Аварія сталася близько п'ятої ранку біля селища Любашівка на Одещині
    фото: facebook/Поліція Одеської області

    Через аварію на Одещині обмежено рух транспорту

    Близько п’ятої ранку 20 жовтня на трасі Київ–Одеса сталася масштабна ДТП за участю вантажівок і легковиків. Аварія забрала життя трьох людей, 19 людей постраждали.

    Відео з місця аварії публікують Telegram-канали «Підслухано Одеса» і «Київське чтиво».

    Судячи з відеозаписів, після ДТП почалася пожежа. Одна з вантажівок повністю вигоріла, інші автомобілі або злетіли на узбіччя в розбитому стані, або частково згоріли.

    Нагадаємо, раніше в поліції Одеської області повідомляли, що аварія сталася поблизу села Любашівка, де зіткнулися два вантажних і три легкових автомобіля. Підтверджена смерть трьох людей, ще 19 осіб отримали травми.

    Через ДТП обмежено рух транспорту, в сторону Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

    Теги: пожежа ДТП дороги вантажівки Одещина смерть машини аварія
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    Машини горіли: оприлюднено нові відео смертельної ДТП на Одеській трасі