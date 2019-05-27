У Туреччині на тютюновій фабриці стався вибух, є жертви
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Розсилка
Жандарми проводять розслідування інциденту
Від вибуху одна людина загинула і ще одна отримала поранення
У Туреччині у результаті вибуху на тютюновій фабриці в провінції Ізмір, що на сході країни, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомляє видання Vatan.
«На тютюновій фабриці в місті Тир, що в провінції Ізмір, у результаті вибуху на виробництві одна людина загинула, ще одна отримала поранення», - повідомили рятувальники.
Вибух стався сьогодні зранку.
Наразі жандарми проводять розслідування інциденту.
Як повідомлялося, в Іраку на ринку підірвали автомобіль: є загиблі.
Нагадаємо, 24 травня у Росії на магістральному газопроводі стався вибух.