У Туреччині на тютюновій фабриці стався вибух, є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жандарми проводять розслідування інциденту

Від вибуху одна людина загинула і ще одна отримала поранення

У Туреччині у результаті вибуху на тютюновій фабриці в провінції Ізмір, що на сході країни, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє видання Vatan.

«На тютюновій фабриці в місті Тир, що в провінції Ізмір, у результаті вибуху на виробництві одна людина загинула, ще одна отримала поранення», - повідомили рятувальники.

Вибух стався сьогодні зранку.

Наразі жандарми проводять розслідування інциденту.

Як повідомлялося, в Іраку на ринку підірвали автомобіль: є загиблі.

Нагадаємо, 24 травня у Росії на магістральному газопроводі стався вибух.