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    У світі

    У Туреччині на тютюновій фабриці стався вибух, є жертви

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    Жандарми проводять розслідування інциденту - У Туреччині на тютюновій фабриці стався вибух, є жертви
    Жандарми проводять розслідування інциденту

    Від вибуху одна людина загинула і ще одна отримала поранення

    У Туреччині у результаті вибуху на тютюновій фабриці в провінції Ізмір, що на сході країни, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

    Про це повідомляє видання Vatan.

    «На тютюновій фабриці в місті Тир, що в провінції Ізмір, у результаті вибуху на виробництві одна людина загинула, ще одна отримала поранення», - повідомили рятувальники.

    Вибух стався сьогодні зранку.

    Наразі жандарми проводять розслідування інциденту.

    Як повідомлялося, в Іраку на ринку підірвали автомобіль: є загиблі. 

    Нагадаємо, 24 травня у Росії на магістральному газопроводі стався вибух.

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