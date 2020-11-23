  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Чорногорія посилює комендантську годину

    • Розсилка
    <p>Нові заходи набирають чинності з 25 листопада і будуть діяти до 8 грудня</p> - Чорногорія посилює комендантську годину

    Нові заходи набирають чинності з 25 листопада і будуть діяти до 8 грудня

    Уряд Чорногорії посилює умови комендантської години через збільшення захворюваності на коронавірус серед жителів країни

    У Чорногорії посилять комендантську годину з 25 листопада по 8 грудня.

    Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії.

    Уряд Чорногорії посилює умови комендантської години через збільшення захворюваності на коронавірус серед жителів країни. Нові заходи набирають чинності з 25 листопада і будуть діяти до 8 грудня.

    Національний комітет Чорногорії по боротьбі з коронавірусом за пропозицією Інституту громадського здоров'я прийняв рішення скоротити роботу розважальних об'єктів. Вони працюватимуть з 7:00 до 18:00.

    Також буде заборонено залишати помешкання після початку дії комендантської години, тобто з 19:00 до 5:00.

    Як відомо, раніше у Чорногорії комендантська година діяла з 21:00 до 5:00.

    Нагадаємо, що Португалія запроваджує комендантську годину через коронавірус.

    Крім того, Грузія вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу.

    Також, в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Зазначимо, що Степанов назвав умови введення комендантської години в країні.

    Теги: Чорногорія карантин коронавірус комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies