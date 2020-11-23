Чорногорія посилює комендантську годину

Нові заходи набирають чинності з 25 листопада і будуть діяти до 8 грудня

Уряд Чорногорії посилює умови комендантської години через збільшення захворюваності на коронавірус серед жителів країни

У Чорногорії посилять комендантську годину з 25 листопада по 8 грудня.

Про це повідомляє пресслужба уряду Чорногорії.

Уряд Чорногорії посилює умови комендантської години через збільшення захворюваності на коронавірус серед жителів країни. Нові заходи набирають чинності з 25 листопада і будуть діяти до 8 грудня.

Національний комітет Чорногорії по боротьбі з коронавірусом за пропозицією Інституту громадського здоров'я прийняв рішення скоротити роботу розважальних об'єктів. Вони працюватимуть з 7:00 до 18:00.

Також буде заборонено залишати помешкання після початку дії комендантської години, тобто з 19:00 до 5:00.

Як відомо, раніше у Чорногорії комендантська година діяла з 21:00 до 5:00.

Нагадаємо, що Португалія запроваджує комендантську годину через коронавірус.

Крім того, Грузія вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу.

Також, в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

Зазначимо, що Степанов назвав умови введення комендантської години в країні.