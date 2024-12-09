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У Туреччині розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Туреччині розбився військовий гелікоптер: є загиблі
Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту двох гелікоптерів школи армійської авіації
фото: NТV

Унаслідок авіакатастрофи загинув бригадний генерал та ще чотири військових

У турецькому місті Іспарта під час тренувального польоту розбився військовий гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє NТV.

Інцидент стався під час навчально-тренувального польоту двох гелікоптерів школи армійської авіації. Вони зіткнулися в повітрі в районі Кечиборлу міста Іспарта. Внаслідок цього один з вертольотів розбився: у ньому перебували п'ятеро військових, один з яких був бригадним генералом.

Нагадаємо, у Пакистані розбився гелікоптер Мі-8. В результаті чого загинуло шестеро людей. Гвинтокрил був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва. Він розбився незабаром після зльоту в районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

На борту гелікоптера було близько 14 пасажирів, у тому числі російські пілоти, повідомили джерела. Зазначається, що вісім людей отримали травми в результаті аварії та були госпіталізовані.

Як повідомлялося, в американському Х'юстоні сталася катастрофа за участі гелікоптера, внаслідок якої загинули кілька людей. Вертоліт R44 вилетів з Еллінгтон-Філд та врізався в радіовежу, на борту перебували четверо осіб, серед яких була дитина.

До слова, на півдні Боснії та Герцеговини впав у озеро військовий гелікоптер із чотирма членами екіпажу на борту.

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Теги: гелікоптер авіакатастрофа військова техніка

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