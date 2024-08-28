У Боснії та Герцеговині впав військовий гелікоптер

Усі чотири члени екіпажу були врятовані й доставлені до лікарні, де перебувають у стабільному стані

На півдні Боснії та Герцеговини впав у озеро військовий гелікоптер із чотирма членами екіпажу на борту. Про це повідомляє Anews із посиланням на заяву міністерства оборони Боснії та Герцеговини.

«Гелікоптер UH-1H бригади Військово-повітряних сил впав у озеро Ябланіца під час планових навчань», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що усі чотири члени екіпажу були врятовані й доставлені до лікарні, де перебувають у стабільному стані.

«Гелікоптер брав участь у репетиції навчань заходів цивільної оборони в місті Коніца, запланованих на четвер», – стверджує Anews.

Міністр оборони Зукан Хелез вже побував на місці катастрофи. Міністерство оборони Боснії та Герцеговини заявило, що додаткову інформацію буде надано після завершення розслідування.

Нагадаємо, генеральний штаб Збройних сил Ірану виключив версію про диверсію на гелікоптері, на борту якого перебував президент республіки Ібрахім Раїсі. Про це повідомляє агентство IRNA з посиланням на заяву генштабу ЗС Ірану. За даними слідства, проведеного на фрагментах вертольота, виключена можлива наявності вибуху перед зіткненням з горою. Ремонтні записи вертольота також не виявили жодних дефектів у роботі.