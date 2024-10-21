У Х'юстоні гелікоптер врізався в радіовежу: четверо загиблих, серед них – дитина

Мер Х'юстона зазначив, що ситуація могла бути серйознішою, оскільки поруч була цистерна з бутаном

У американському Х'юстоні сталася катастрофа за участі гелікоптера, внаслідок якої загинули кілька людей. Про це повідомляє FOX 26 Houston.

Ймовірно, вертоліт R44 вилетів з Еллінгтон-Філд та врізався в радіовежу, на борту перебували четверо осіб, серед яких була дитина. Особи жертв поки не розголошуються.

Офіційні особи не вважають, що хтось на землі постраждав або загинув.

Мер Х'юстона зазначив, що ситуація могла бути серйознішою, оскільки поруч була цистерна з бутаном. Вертоліт і вежа зруйновані, але житлові будинки не пошкоджені.

«Нам пощастило, що гірше не сталося, лише з точки зору того, що поблизу місця аварії була цистерна з бутаном, цистерна з газом», – сказав мер Джон Вітмайр.

Представники Х'юстона кажуть, що місце події охороняється. І вежа, і вертоліт були зруйновані. Жодні житлові будинки не постраждали, але велика площа трави була спалена, повідомляє Houston Fire.

Розслідування катастрофи проводять Федеральна авіаційна адміністрація, Національний комітет з безпеки на транспорті та Департамент державної безпеки. Поліція закликає громадян не торкатися до уламків і повідомляти про їх виявлення за номером 911. Очікується, що розслідування триватиме кілька днів.