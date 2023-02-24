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Турецькі спецслужби вбили організатора кривавого теракту у Стамбулі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецькі спецслужби вбили організатора кривавого теракту у Стамбулі
У Сирії знайшли злочинця, винного у організації теракту на території Туреччини
фото: www.takvim.com.tr

Терорист переховувався на північному сході Сирії

Національна розвідувальна організація Туреччини (MİT) провела на півночі Сирії успішну операцію з ліквідації терориста організаці YPG (сирійське крило угруповання  Робітничої партії Курдистану (РПК)) Халіла Менджі, який спланував і взяв активну участь в організації кривавого теракту на вулиці Істікляль в Стамбулі. Про це пише агенція «Анадолу»

Нагадаємо, жертвами вибуху 13 листопада 2022 року в стамбульському районі Таксім стали шестеро людей, і 81 було поранено.

За даними спецслужб Туреччини, Менджі направляв двох виконавців теракту – Ахлам Албасхір Салеху та Білала Хассана, причому останньому за його допомогою вдалося втекти за кордон.

Після теракту ватажки угрупування YPG намагалися захвовати організатора теракту на сирійській території.

За даними MİT, Халіла Менджі було знищено 22 лютого 2023 року в районі сирійського міста Камишли. США та Європейський Союз внесли PПK до списків терористичних організацій.

Туреччина звинуватила РПК у здійсненні бомбардувань і розпочала операції в Сирії проти курдських сил. PПK заперечувала здійснення нападу. Жодне угруповання так  офіційно і не взяло на себе відповідальність за  теракт. Щонайменше 17 підозрюваних були затримані до суду у зв'язку з нападом, включаючи сирійську жінку, яку звинувачують у тому, що вона залишила бомбу на проспекті Істікляль.

Незважаючи на спроби Анкари знайти шляхи врегулювання ситуації, що склалася, терористична організація PKK з липня 2015 року відновила збройні напади.

В останні роки РПК прагне перекласти відповідальність за криваві злочини у регіоні на свої відгалуження. У Сирії терористи РПК прикриваються назвами PYD та YPG, а останні два роки називають себе «Сирійськими демократичними силами».

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Теги: Туреччина теракт Сирія тероризм кордон Європейський союз

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