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    Політика

    Україна закупила в Німеччині протитанкові гранатомети

    Система являє собою різновид безвідкатної реактивної гранати, якою можна стріляти з плеча. - Україна закупила в Німеччині протитанкові гранатомети

    Система являє собою різновид безвідкатної реактивної гранати, якою можна стріляти з плеча.

    фото: modernfirearms

    Київ на власні гроші закупив 2900 протитанкових засобів RGW 90 Matador

    Україна знову закупила зброю в Німеччині. На цей раз мова йде про протитанкові гранатомети RGW 90 Matador. Про це повідомляє Welt.

    Як стало відомо виданню з українських урядових кіл, Київ на власні гроші закупив 2900 протитанкових засобів RGW 90 Matador безпосередньо у промисловості.

    У березні Україна вже замовив 5100 таких протитанкових засобів за свій рахунок у німецької збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND). Таким чином, в Україну поставлено до 8000 одиниць зброї Matador.

    Вироблена в Бурбаху, Північний Рейн-Вестфалія, система являє собою різновид безвідкатної реактивної гранати, якою можна стріляти з плеча.

    Нагадаємо, уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113. Раніше стало відомо, коли німецькі гаубиці таки доїдуть до України

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    Теги: росія окупанти Німеччина зброя війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Україна закупила в Німеччині протитанкові гранатомети