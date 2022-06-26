Україна закупила в Німеччині протитанкові гранатомети

Система являє собою різновид безвідкатної реактивної гранати, якою можна стріляти з плеча.

Київ на власні гроші закупив 2900 протитанкових засобів RGW 90 Matador

Україна знову закупила зброю в Німеччині. На цей раз мова йде про протитанкові гранатомети RGW 90 Matador. Про це повідомляє Welt.

Як стало відомо виданню з українських урядових кіл, Київ на власні гроші закупив 2900 протитанкових засобів RGW 90 Matador безпосередньо у промисловості.

У березні Україна вже замовив 5100 таких протитанкових засобів за свій рахунок у німецької збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND). Таким чином, в Україну поставлено до 8000 одиниць зброї Matador.

Вироблена в Бурбаху, Північний Рейн-Вестфалія, система являє собою різновид безвідкатної реактивної гранати, якою можна стріляти з плеча.

Нагадаємо, уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113. Раніше стало відомо, коли німецькі гаубиці таки доїдуть до України