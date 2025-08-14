У Вашингтоні спалахнули протести після наказу Трампа про нацгвардію

Сотні співробітників федеральних правоохоронних органів та міської поліції, які патрулювали вулиці у вівторок ввечері, заарештували 43 особи

Мешканці одного з районів Вашингтона, округ Колумбія, виступили проти посилення поліцейської присутності. Це сталося після того, як Білий дім заявив, що кількість військ Національної гвардії в столиці країни буде збільшена, а федеральні офіцери цілодобово патрулюватимуть вулиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Після того як правоохоронці встановили контрольно-пропускний пункт для транспортних засобів уздовж жвавого коридору 14-ї вулиці Північно-західного округу, протестувальники вигукували: «Ідіть додому, фашисти» та «Забирайтеся з наших вулиць». Деякі протестувальники стояли на перехресті перед контрольно-пропускним пунктом і закликали водіїв об'їжджати його.

фото: АР

Акція посилилася через кілька днів після безпрецедентного оголошення президента Дональда Трампа про те, що його адміністрація візьме під свій контроль поліцейське управління міста щонайменше на місяць.

Мер міста від Демократичної партії балансував на політичному канаті, в один момент назвавши це «авторитарним тиском», а пізніше представивши введення додаткових поліцейських як посилення громадської безпеки, хоча конкретних показників успіху було небагато.

фото: АР

Протягом двох днів невеликі групи федеральних офіцерів були помітні в різних районах міста. Але в середу їх було більше в помітних місцях, і, за словами представника Національної гвардії, який на умовах анонімності розповів про процес планування, очікувалося, що в четвер війська почнуть виконувати більше завдань у Вашингтоні.

Сотні співробітників федеральних правоохоронних органів та міської поліції, які патрулювали вулиці у вівторок ввечері, заарештували 43 особи, порівняно з близько двома десятками заарештованих напередодні ввечері.

Раніше Трамп, посилаючись на статтю 740 закону про самоврядування округу Колумбія, передав під федеральний контроль місцеве поліцейське управління та розгорнув підрозділи національної гвардії. Він назвав Вашингтон «беззаконним» містом, хоча офіційна статистика поліції свідчить про протилежне.