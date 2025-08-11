Трамп заявив, що вводить нацгвардію до Вашингтона

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що підрозділи національної гвардії вийдуть на вулиці столиці протягом наступного тижня

Президент США Дональд Трамп, посилаючись на статтю 740 закону про самоврядування округу Колумбія, передав під федеральний контроль місцеве поліцейське управління та розгорнув підрозділи національної гвардії. Він назвав Вашингтон «беззаконним» містом, хоча офіційна статистика поліції свідчить про протилежне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Президент пообіцяв дозволити поліції «робити все, що завгодно» у відповідь на провокації. «Це єдина мова, яку вони розуміють. Вони люблять плювати в обличчя поліції, – сказав Трамп. – Ви плюєте, а ми б'ємо, і вони отримають дуже сильні удари».

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що підрозділи національної гвардії вийдуть на вулиці протягом наступного тижня. «Вони будуть сильними, вони будуть жорсткими і вони будуть стояти пліч-о-пліч зі своїми партнерами з правоохоронних органів», – сказав він.

Згідно зі статтею 740, на яку послався Трамп, мер Мюріель Боузер зобов’язана забезпечити столичну поліцію «такими послугами, які президент вважатиме необхідними та доцільними» у разі, якщо він визначить наявність «особливих умов». Закон дозволяє президенту здійснювати такий контроль лише протягом 30 днів, якщо Конгрес не ухвалить рішення про його продовження.

Після того як колишній співробітник адміністрації загальних служб Едвард Корістін – 19-річний член так званої групи з підвищення ефективності уряду – минулого тижня, судячи з усього, був атакований групою молодих людей біля свого автомобіля, Трамп почав обговорювати повернення федерального контролю над містом і використання національної гвардії для придушення вуличної злочинності.

Зазначається, що з 2023 року рівень насильницьких злочинів у Вашингтоні різко знизився.

До слова, раніше у США люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією президента США. У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.