У Великій Британії пройде велика перевірка популярного сайту для дорослих

Велика Британія посилює контроль: Pornhub та інші платформи запровадять перевірку віку

Британський регулятор Ofcom оголосив про масштабну перевірку онлайн-порнографічних платформ, включаючи Pornhub. З 25 липня 2025 року, коли набудуть чинності Кодекси захисту дітей, великі постачальники порнографічних послуг, що працюють у Великій Британії, зобов'язані запровадити суворі механізми перевірки віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Ofcom стверджує, що ці заходи «приведуть порнографію у відповідність до того, як ми ставимося до послуг для дорослих у реальному світі», водночас захищаючи конфіденційність користувачів. Згідно із Законом Великої Британії про безпеку в Інтернеті, що набрав чинності цього року, методи перевірки віку мають бути «високоефективними» для визначення, чи користувач молодший 18 років. Серед рекомендованих методів – відкритий банкінг, зіставлення фотографій з посвідченням особи та оцінка віку за обличчям.

Олівер Гріффітс, директор з онлайн-безпеки групи Ofcom, підкреслив важливість цих змін: «Суспільство вже давно захищає молодь від продуктів, які їм не підходять, від алкоголю до куріння та азартних ігор. Але занадто довго діти були лише за один клік від шкідливої порнографії в Інтернеті». Він додав, що нові перевірки віку «без шкоди для доступу та конфіденційності осіб старше 18 років».

Дослідження Ofcom, опубліковане разом з анонсом, виявило, що 8% дітей віком від 8 до 14 років відвідували порнографічні сайти або додатки протягом місяця, причому хлопчики віком від 13 до 14 років роблять це значно частіше, ніж дівчатка того ж віку.

Відповідно до Закону про безпеку в Інтернеті, онлайн-сервіси порнографії також зобов'язані вести письмові записи, що пояснюють, як вони забезпечують захист конфіденційності дорослих користувачів за допомогою обраних методів перевірки віку.

Нагадаємо, один з найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub оприлюднив щорічну статистику. Україна вкотре ввійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком. Вперше в цьому переліку вона опинилася ще у 2018 році.