В Японії вперше підтвердили Covid-19 у домашніх тварин
Собаки були протестовані в рамках спеціальної програми
У тварин не спостерігається погіршення самопочуття
Вперше у Японії підтвердили інфікування коронавірусом серед тварин: заражено дві собаки.
Про це повідомляє видання The Japan News.
«В Японії підтвердили перші два випадки інфікування Covid-19 серед тварин. Тести підтвердили наявність вірусу у двох домашніх собак», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у тварин не спостерігається погіршення самопочуття.
Повідомляється, що домашні тварини були протестовані в рамках спеціальної програми компанії Anicom, яка надає свої послуги по догляду за вихованцями, поки їх власники проходять лікування від коронавірусу.
Як повідомлялося, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.
На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.
До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.
-
Всього73158
-
Одужали39876
-
Хворіють31544
-
Померли1738
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.