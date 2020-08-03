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    У світі

    В Японії вперше підтвердили Covid-19 у домашніх тварин

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    <p>Собаки були протестовані в рамках спеціальної програми</p> - В Японії вперше підтвердили Covid-19 у домашніх тварин

    Собаки були протестовані в рамках спеціальної програми

    У тварин не спостерігається погіршення самопочуття

    Вперше у Японії підтвердили інфікування коронавірусом серед тварин: заражено дві собаки.

    Про це повідомляє видання The Japan News.

    «В Японії підтвердили перші два випадки інфікування Covid-19 серед тварин. Тести підтвердили наявність вірусу у двох домашніх собак», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у тварин не спостерігається погіршення самопочуття.

    Повідомляється, що домашні тварини були протестовані в рамках спеціальної програми компанії Anicom, яка надає свої послуги по догляду за вихованцями, поки їх власники проходять лікування від коронавірусу.

    Як повідомлялося, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

    На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.

    До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

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