У Венесуелі розбився військовий вертоліт, семеро загиблих
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Вертоліт належав збройним силам Венесуели
Вертоліт належав збройним силам Венесуели, всі загиблі були офіцерами
У Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім чоловік.
Про це повідомляє El Nacional.
Зазначається, що вертоліт належав збройним силам Венесуели. Всі загиблі були офіцерами. Загинули троє капітанів, двоє майоров і двоє підполковників.
В даний час інформації про причини авіакатастрофи не оприлюднено.
Відомо, що вертоліт впав на землю біля вертолітного майданчика в Оріпото.
Напередодні у Венесуелі військові потрапили у засідку: п’ятеро бійців та генерал загинули.