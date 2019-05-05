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    У світі

    У Венесуелі розбився військовий вертоліт, семеро загиблих

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    Вертоліт належав збройним силам Венесуели - У Венесуелі розбився військовий вертоліт, семеро загиблих
    Вертоліт належав збройним силам Венесуели

    Вертоліт належав збройним силам Венесуели, всі загиблі були офіцерами

    У Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім чоловік.

    Про це повідомляє El Nacional.

    Зазначається, що вертоліт належав збройним силам Венесуели. Всі загиблі були офіцерами. Загинули троє капітанів, двоє майоров і двоє підполковників.

    В даний час інформації про причини авіакатастрофи не оприлюднено.

    Відомо, що вертоліт впав на землю біля вертолітного майданчика в Оріпото. 

    Напередодні у Венесуелі військові потрапили у засідку: п’ятеро бійців та генерал загинули.

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