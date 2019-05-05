У Венесуелі військові потрапили у засідку: п’ятеро бійців та генерал загинули



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Венесуельські військові

Серед жертв опинилися генерал авіації Національної боліваріанської гвардії, троє військовослужбовців і двоє поліцейських

У Венесуелі група невідомих розстріляла військових і поліцейських у штаті Арагуа. Про це 4 травня повідомляє видання Infobae.

Зазначається, що серед жертв опинилися генерал авіації Національної боліваріанської гвардії Джексон Сільва Сапата, троє військовослужбовців і двоє поліцейських. Окрім того, чотири силовики отримали поранення.

За попередніми даними, вони потрапили в засідку, коли поверталися рано вранці із завдання з перевірки одного з ранчо на предмет діяльності деяких терористів. До складу групи входили 25 військовослужбовців і п'ятеро поліцейських.

Офіційна влада Венесуели поки ніяк не прокоментувала напад.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, станом на 2 травня загинули щонайменше чотири людини.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

Джерело: Кореспондент.net