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    У світі

    У Венесуелі військові потрапили у засідку: п’ятеро бійців та генерал загинули

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    Венесуельські військові - У Венесуелі військові потрапили у засідку: п’ятеро бійців та генерал загинули
    Венесуельські військові

    Серед жертв опинилися генерал авіації Національної боліваріанської гвардії, троє військовослужбовців і двоє поліцейських

    У Венесуелі група невідомих розстріляла військових і поліцейських у штаті Арагуа. Про це 4 травня повідомляє видання Infobae.

    Зазначається, що серед жертв опинилися генерал авіації Національної боліваріанської гвардії Джексон Сільва Сапата, троє військовослужбовців і двоє поліцейських. Окрім того, чотири силовики отримали поранення.

    За попередніми даними, вони потрапили в засідку, коли поверталися рано вранці із завдання з перевірки одного з ранчо на предмет діяльності деяких терористів. До складу групи входили 25 військовослужбовців і п'ятеро поліцейських.

    Офіційна влада Венесуели поки ніяк не прокоментувала напад.

    Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

    За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, станом на 2 травня загинули щонайменше чотири людини.

    Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

    Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

    Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

    Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

    2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

    Джерело: Кореспондент.net

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