У Венесуелі силовики заблокували будівлю парламенту



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Венесуельські силовики

Сили безпеки Венесуели не дозволили опозиційним законодавцям увійти в будівлю парламенту

У Венесуелі Служба національної розвідки, Боліваріанська національна гвардія та поліція заблокували будівлю контрольованої опозицією Національної асамблеї і увійшли всередину.

Про це повідомляє Reuters.

Венесуельські силовики аргументували ці дії загрозою вибуху. За словами правоохоронців, їм прийшли повідомлення, що в будівлі закладено вибуховий пристрій.

Раніше лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо повідомив, що готовий підтримати військову інтервенцію США у справи країни.

Також Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.