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    У світі

    У Венесуелі силовики заблокували будівлю парламенту

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    Венесуельські силовики - У Венесуелі силовики заблокували будівлю парламенту
    Венесуельські силовики

    Сили безпеки Венесуели не дозволили опозиційним законодавцям увійти в будівлю парламенту

    У Венесуелі Служба національної розвідки, Боліваріанська національна гвардія та поліція заблокували будівлю контрольованої опозицією Національної асамблеї і увійшли всередину.

    Про це повідомляє Reuters.

    Венесуельські силовики аргументували ці дії загрозою вибуху. За словами правоохоронців, їм прийшли повідомлення, що в будівлі закладено вибуховий пристрій.

    Раніше лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо повідомив, що готовий підтримати військову інтервенцію США у справи країни.

    Також Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

    політика Венесуела військові поліція опозиція
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