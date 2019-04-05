У Венесуелі стався вибух на нафтопроводі



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Вибух прогримів у штаті Ансоатегі

Про причини вибуху, а також про те, чи є потерпілі, наразі не повідомляється

На північному сході Венесуели у штаті Ансоатегі вибухнув нафтопровід.

Про це у Twitter повідомив начальник управління цивільної оборони і пожежної охорони штату Ансоатегі Пласідо Малаве.

«Повідомляємо громадськість про вибух на нафтопроводі в секторі Ла Леона поблизу Уріки, штат Ансоатегі», - написав Малаве.

«Налагоджуємо контакт з командою місцевої цивільної оборони», - додав він.

Про причини вибуху, а також про те, чи є потерпілі, наразі не повідомляється.

#EnDesarrollo



Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.



Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.

До слова. декілька днів тому президент Венесуели Ніколас Мадуро призначив новим главою міністерства енергетики Ігоря Гавірія.

Нагадаємо, у Венесуелі ввечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики за місяць.

Раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.