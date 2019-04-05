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    У світі

    У Венесуелі стався вибух на нафтопроводі

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    Вибух прогримів у штаті Ансоатегі&nbsp; - У Венесуелі стався вибух на нафтопроводі
    Вибух прогримів у штаті Ансоатегі 

    Про причини вибуху, а також про те, чи є потерпілі, наразі не повідомляється

    На північному сході Венесуели у штаті Ансоатегі вибухнув нафтопровід.

    Про це у Twitter повідомив начальник управління цивільної оборони і пожежної охорони штату Ансоатегі Пласідо Малаве.

    «Повідомляємо громадськість про вибух на нафтопроводі в секторі Ла Леона поблизу Уріки, штат Ансоатегі», - написав Малаве.

    «Налагоджуємо контакт з командою місцевої цивільної оборони», - додав він.

    Про причини вибуху, а також про те, чи є потерпілі, наразі не повідомляється.

    До слова. декілька днів тому президент Венесуели Ніколас Мадуро призначив новим главою міністерства енергетики Ігоря Гавірія.

    Нагадаємо, у Венесуелі ввечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики за місяць.

    Раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

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