У віці 108 років померла мати друга України – сенатора Джона Маккейна

Мати покійного сенатора від штату Арізона відійшла у вічність 12 жовтня

Роберта Маккейн, мати покійного сенатора від штату Арізона і кандидата в президенти США на виборах 2008 року Джона Маккейна, померла у віці 108 років.

Про це в своєму Twitter написала її невістка Сінді Маккейн.

«З великим сумом я оголошую про смерть моєї чудової свекрухи Роберти Маккейн», – написала Сінді Маккейн.

Говорячи про покійну, вона зазначила, що не могла і мріяти «про кращий зразок для наслідування або кращого друга».

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy.