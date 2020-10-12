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    У світі

    У віці 108 років померла мати друга України – сенатора Джона Маккейна

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    Роберта Маккейн на похороні сина Джона - У віці 108 років померла мати друга України – сенатора Джона Маккейна
    Роберта Маккейн на похороні сина Джона

    Мати покійного сенатора від штату Арізона відійшла у вічність 12 жовтня

    Роберта Маккейн, мати покійного сенатора від штату Арізона і кандидата в президенти США на виборах 2008 року Джона Маккейна, померла у віці 108 років.

    Про це в своєму Twitter написала її невістка Сінді Маккейн.

    «З великим сумом я оголошую про смерть моєї чудової свекрухи Роберти Маккейн», – написала Сінді Маккейн.

    Говорячи про покійну, вона зазначила, що не могла і мріяти «про кращий зразок для наслідування або кращого друга».

    Зазначимо, кілька років тому Роберта Маккейн перенесла інсульт.

    Роберта Маккейн народились 7 лютого 1912 року в Оклахомі. Навчалася в Університеті Південної Каліфорнії. 1933 року вийшла заміж за мічмана (згодом адмірала) Джона Маккейна II. Народила трьох дітей: дочку Сенді (народилася 1934 року), та синів Джона і Джозефа (народилися 1936 та 1942 відповідно). Окрім дванадцятьох онуків Роберта Маккейн мала п'ятнадцять правнуків.

    Джон Маккейн, який в 2008 році був висунутий республіканцями на пост президента США, помер в 2018 році через рак мозку.

    Джон Маккейн був великим прихильником України і активно критикував Росію. Він приїжджав в Україну під час Революції Гідності та побував на Донбасі. Також сенатор Маккейн виступав за надання Україні летальної зброї.

    США смерть Джон Маккейн
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