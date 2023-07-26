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У в’язницях Еквадору тривають масові бунти: 18 загиблих, майже 100 охоронців взяті в полон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У в’язницях Еквадору тривають масові бунти: 18 загиблих, майже 100 охоронців взяті в полон
В Еквадорі в'язні вимагають покращення санітарних умов та харчування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місцях позбавлення волі Еквадору оголошено надзвичайний стан

В Еквадорі почалися масові бунти у в’язницях, унаслідок яких загинули 18 в'язнів, а майже 100 тюремних охоронців були взяті в полон. Про це повідомляє The Guardian.

У суботу сутички почалися в одній із найбільш небезпечних в'язниць країни Penitenciaría del Litoral, що в місті Гуаякіль. Ув'язнені застосували вогнепальну зброю та вибухові пристрої.

Крім цього, бунти спалахнули і в 13 інших в'язницях – там у полон взято 96 правоохоронців. Ув'язнені оголосили голодування – вимагають покращення санітарних умов та харчування.

«Станом на зараз підтверджено смерть 18 ув'язнених після зіткнень, зареєстрованих із суботи. Постраждали 10 людей, у тому числі один поліцейський», – поінформувала прокуратура країни.

У зв’язку з цими подіями президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у в’язницях країни на 60 днів і дозволив збройним силам відновити контроль над місцями позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2021 році щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час боїв в найбільшій еквадорській в'язниці Літорал у місті Гуаякіль. Більше двох десятків людей отримали поранення.

Теги: Еквадор в'язниця засуджені

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