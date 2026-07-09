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У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову
Поліція Вроцлава після отримання заяви розпочала розслідування
фото з відкритих джерел

Група молодиків напала на підлітка, який розмовляв по телефону українською

У польському Вроцлаві група чоловіків побила 19-річного українця після того як почули, що він розмовляє телефоном українською. Інцидент стався ввечері 4 липня на острові Слодова, повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Wrocław.

За даними видання, потерпілий проводив час з дівчиною і друзями. Після того, як він поговорив по телефону з батьками українською мовою, до нього підійшов одноліток і грубо вимагав віддати електронну сигарету. Коли він відмовився, чоловік покликав решту своєї групи, після чого вони повалили хлопця на землю і почали бити руками і ногами.

Місце нападу на українця
Місце нападу на українця
Radio Wrocław

«Вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, не міг захиститися, бо сорочка була наполовину стягнута, і вони так закрили мені обличчя, що я нічого не бачив. Мене били ногами, мені зламали ніс, дві носові кістки. У мене весь ніс був у крові, я весь був у крові, сорочка розірвана, а ще мені зірвали намисто. А потім, після всього цього, коли вже приїхала поліція і припинила цю сутичку, я чув, і мої подруги теж чули, що вони там сміялися, коли вже відійшли від мене, що побили українця», - розповів потерпілий.

Внаслідок побиття хлопець отримав травми носа та хребта, а також численні забої по всьому тілу. Його стан був оцінений медиками як середньої тяжкості.

Поліцію та швидку допомогу на місце події викликали друзі 19-річного хлопця, однак злочинці втекли.

Ймовірні ініціатори нападу
Ймовірні ініціатори нападу
Radio Wrocław

Спочатку інцидент було кваліфіковано як бійку, оскільки, за словами Володимира, саме таку версію події повідомили правоохоронцям працівники швидкої допомоги. Самого Володимира доставили до лікарні. Лише в понеділок Володимир разом із батьками подав заяву про побиття, повідомила Олександра Фрейус, прес-секретарка поліції Вроцлава.

«У поліцейському відділку «Вроцлав-Олбін» було подано заяву про можливе вчинення злочину, пов’язаного з побиттям 19-річного юнака, яке, як стверджується, сталося минулих вихідних на острові Слодова», - розповіла вона.

Поліція Вроцлава після отримання заяви розпочала розслідування. Батьки постраждалого звертаються до всіх свідків цієї події з проханням звернутися до поліції зі свідченнями.

Нагадаємо, останнім часом українсько-польські відносини стали однією з головних тем публічних дискусій і супроводжуються низкою резонансних заяв та рішень, пов'язаних з історичною пам'яттю. Зокрема, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що напередодні річниці Волинської трагедії можливий новий етап напруженості між Києвом і Варшавою, однак Україна не прийматиме жодних ультиматумів.

Народний депутат Микола Княжицький наголосив, що саме Росія намагається посварити українців і поляків, використовуючи історичні суперечки та інформаційні провокації. За його словами, Кремль прагне підірвати партнерські відносини між Україною та Польщею і посилити взаємну недовіру між двома народами.

За даними опитувань, майже 45% поляків вважають, що Польща надала Україні занадто велику військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: Польща мова напад Україна конфлікт

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