У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову
Група молодиків напала на підлітка, який розмовляв по телефону українською
У польському Вроцлаві група чоловіків побила 19-річного українця після того як почули, що він розмовляє телефоном українською. Інцидент стався ввечері 4 липня на острові Слодова, повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Wrocław.
За даними видання, потерпілий проводив час з дівчиною і друзями. Після того, як він поговорив по телефону з батьками українською мовою, до нього підійшов одноліток і грубо вимагав віддати електронну сигарету. Коли він відмовився, чоловік покликав решту своєї групи, після чого вони повалили хлопця на землю і почали бити руками і ногами.
«Вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, не міг захиститися, бо сорочка була наполовину стягнута, і вони так закрили мені обличчя, що я нічого не бачив. Мене били ногами, мені зламали ніс, дві носові кістки. У мене весь ніс був у крові, я весь був у крові, сорочка розірвана, а ще мені зірвали намисто. А потім, після всього цього, коли вже приїхала поліція і припинила цю сутичку, я чув, і мої подруги теж чули, що вони там сміялися, коли вже відійшли від мене, що побили українця», - розповів потерпілий.
Внаслідок побиття хлопець отримав травми носа та хребта, а також численні забої по всьому тілу. Його стан був оцінений медиками як середньої тяжкості.
Поліцію та швидку допомогу на місце події викликали друзі 19-річного хлопця, однак злочинці втекли.
Спочатку інцидент було кваліфіковано як бійку, оскільки, за словами Володимира, саме таку версію події повідомили правоохоронцям працівники швидкої допомоги. Самого Володимира доставили до лікарні. Лише в понеділок Володимир разом із батьками подав заяву про побиття, повідомила Олександра Фрейус, прес-секретарка поліції Вроцлава.
«У поліцейському відділку «Вроцлав-Олбін» було подано заяву про можливе вчинення злочину, пов’язаного з побиттям 19-річного юнака, яке, як стверджується, сталося минулих вихідних на острові Слодова», - розповіла вона.
Поліція Вроцлава після отримання заяви розпочала розслідування. Батьки постраждалого звертаються до всіх свідків цієї події з проханням звернутися до поліції зі свідченнями.
Нагадаємо, останнім часом українсько-польські відносини стали однією з головних тем публічних дискусій і супроводжуються низкою резонансних заяв та рішень, пов'язаних з історичною пам'яттю. Зокрема, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що напередодні річниці Волинської трагедії можливий новий етап напруженості між Києвом і Варшавою, однак Україна не прийматиме жодних ультиматумів.
Народний депутат Микола Княжицький наголосив, що саме Росія намагається посварити українців і поляків, використовуючи історичні суперечки та інформаційні провокації. За його словами, Кремль прагне підірвати партнерські відносини між Україною та Польщею і посилити взаємну недовіру між двома народами.
За даними опитувань, майже 45% поляків вважають, що Польща надала Україні занадто велику військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії.
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