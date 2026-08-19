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5 тис. «квадратів» у вогні. Генштаб розкрив, що уражено на ракетному заводі в Самарі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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5 тис. «квадратів» у вогні. Генштаб розкрив, що уражено на ракетному заводі в Самарі
У Самарі горіло ключове підприємство ракетної галузі РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Підтверджено ураження цеху зі збирання двигунів для ракет-носіїв «Союз»

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про результати удару по Ракетно-космічному центру «Прогрес» у російській Самарі, якого було завдано 15 серпня. Аналіз додаткових даних підтвердив ураження виробничих потужностей підприємств російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, підтверджено ураження виробничого цеху, де збирають двигуни для ракет-носіїв типу «Союз», а також цеху обслуговування авіаційної техніки АТ «Авіакор – авіаційний завод». Крім того, внаслідок удару по Ракетно-космічному центру «Прогрес» виникла пожежа площею близько 5 тис. кв. м.

У Генштабі зазначили, що РКЦ «Прогрес» є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі та бере участь у виробництві ракет-носіїв сімейства «Союз». Продукцію підприємства використовують, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів і розгортання російських супутникових угруповань зв'язку в інтересах армії РФ.

«Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора. Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня російська Самара зазнала ракетної атаки. Під ударом опинився район, де розташовані підприємства російського військово-промислового комплексу – авіаційний завод «Авіакор» та ракетно-космічний центр «Прогрес». Російська сторона тоді заявляла про атаку ракетами «Фламінго».

До слова, у ніч проти 19 серпня безпілотники атакували завод імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області РФ. Після удару на території підприємства зафіксували масштабне задимлення. Цей завод є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії та входить до її військово-промислового комплексу. 

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Теги: росія ЗСУ зброя Генштаб ракета російська ракета

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