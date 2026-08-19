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Напад на українських дітей у Польщі: затримано підозрюваних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Напад на українських дітей у Польщі: затримано підозрюваних
У польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через спілкування українською мовою
фото: shutterstock

Затримано 46-річну жінку та 34-річного чоловіка

Поліція затримала жінку та чоловіка, яких підозрюють у нападі на українських дітей через їхню національність в польському місті Бидгощ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Бидгоща.

За даними правоохоронців, затримано 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до цієї події.

«Поліцейські з Бидгоща, розслідуючи справу, пов’язану зі зверненням щодо інциденту, що стався у п’ятницю, 14 серпня, за участю дітей з України, сьогодні на території Бидгоща затримали двох осіб: 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетні до цього інциденту. Наразі в одному з поліцейських відділків Бидгоща тривають слідчі дії за участю затриманих», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через спілкування українською мовою. Нападники, дорослі чоловік і жінка, вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на напад на українських дітей в місті Бидгощ, назвавши подібні вчинки «антипольською діяльністю». Він також звернувся до нападників, закликавши їх звенутися до поліції самостійно.

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Теги: Польща діти напад

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