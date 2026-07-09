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Опитування показало, скільки поляків назвали військову допомогу Україні надмірною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Опитування показало, скільки поляків назвали військову допомогу Україні надмірною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лише 6,8% поляків переконані, що Польща мала підтримати Україну більшою мірою

Майже 45% поляків вважають, що Польща надала Україні занадто велику військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення польського порталу Onet, повідомляє «Главком».

Згідно з дослідженням, 44,8% респондентів заявили, що масштаби військової підтримки України були надмірними.

Водночас 38,2% опитаних вважають, що допомога була адекватною. Лише 6,8% переконані, що Польща мала підтримати Україну більшою мірою. Ще 10,2% не змогли визначитися з відповіддю.

Як зазначає Onet, опитування проводилося на тлі активних дискусій у Польщі щодо обсягів військової допомоги Києву. Зокрема, останнім часом у країні точилися суперечки навколо інформації про передачу Україні ракет до систем Patriot.

Після цього Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило дані про військову допомогу, надану Україні у 2022–2026 роках, загальна вартість якої оцінюється приблизно у 16,5 млрд злотих.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО сторонам не вдалося вирішити історичні питання. Водночас він позитивно оцінив перебіг переговорів та наголосив на необхідності подальшого діалогу між Варшавою і Києвом.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити дані про військову допомогу Україні за 2022–2026 роки.

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Теги: Польща гроші військова допомога

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