Дрони атакували один із найбільших заводів вибухівки у Росії

Дрони вдарили по стратегічному заводу в Росії

Після масованої атаки над територією заводу імені Свердлова у Дзержинську зафіксовано густий дим

У ніч проти 19 серпня безпілотники атакували російське місто Дзержинськ Нижньогородської області. Після ударів масштабне задимлення зафіксовано в районі заводу імені Свердлова, який виробляє вибухові речовини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Astra.

Вранці місцеві жителі опублікували відео, на яких зафіксовано атаку безпілотників та густий дим над містом. За інформацією Astra, джерело задимлення з високою ймовірністю розташоване безпосередньо на території заводу імені Свердлова.

Джерело задимлення розташоване на території заводу імені Свердлова фото: Astra

Підприємство розташоване у Дзержинську та входить до військово-промислового комплексу Росії.

Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і має понад 100-річну історію. Підприємство перебуває під санкціями України за підтримку дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

У червні 2023 року завод імені Свердлова також потрапив під санкції Європейського Союзу. Обмеження проти підприємства запровадили США, Велика Британія, Японія та Швейцарія.

Зазначимо, що це не перша атака безпілотників на підприємство. Попереднього разу дрони вдарили по заводу 30 квітня.

Нагадаємо, морські поставки російської сирої нафти за кордон продовжили стрімко падати на тлі атак безпілотників і загроз нових ударів у Чорному морі, опустившись до найнижчого рівня з кінця квітня.