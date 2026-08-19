Інститут у Норвегії визнано винним у дискримінації через відмову найняти росіянина

У Norce діяло правило не брати на роботу громадян країн, які вважалися підвищеним ризиком

Норвезький дослідницький інститут Norce визнали винним у дискримінації після того, як він двічі відмовив у роботі науковцю російського походження, пояснюючи це міркуваннями безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Khrono.

У 2023 році дослідник, який уже кілька років жив у Норвегії та здобув там докторський ступінь, претендував на посаду постдоктора. Попри те, що комісія з відбору назвала його найкращим кандидатом, керівництво інституту скасувало працевлаштування перед підписанням контракту.

Тоді в Norce діяло правило не брати на роботу громадян країн, які вважалися підвищеним ризиком, зокрема Росії, Китаю та Ірану. Інститут пояснював це рекомендаціями служб безпеки та ризиком доступу до конфіденційної інформації.

Після повторного оголошення вакансії науковець, який уже отримав норвезьке громадянство, знову подався на конкурс і навіть пройшов співбесіду з фахівцем із безпеки, однак знову отримав відмову.

Комісія з питань дискримінації зазначила, що питання національної безпеки можуть бути підставою для обмежень під час найму, особливо якщо йдеться про доступ до чутливих даних або критичної інфраструктури. Проте в цьому випадку рішення ухвалили не після індивідуальної оцінки кандидата, а на основі його походження та загального підходу до громадян окремих держав.

Також комісія звернула увагу, що керівництво Norce не володіло конкретною інформацією про особисті зв’язки чи інші обставини, які могли б свідчити про реальну загрозу безпеці.

У Norce заявили, що не мали наміру дискримінувати кандидата та прагнули поєднати вимоги безпеки із законодавством про рівне ставлення. Інститут повідомив, що врахує висновки комісії та вже відмовився від загальної заборони на працевлаштування громадян країн підвищеного ризику, натомість оцінюючи кожен випадок окремо.