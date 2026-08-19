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Азербайджан оголосив у міжнародний розшук трьох російських пропагандистів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Азербайджан оголосив у міжнародний розшук трьох російських пропагандистів
Звинувачено Олексія Чадаєва, Івана Князєва та Семена Уралова
фото з відкритих джерел

Суд заочно заарештував росіян, після чого їх оголосили в міжнародний розшук

Генпрокуратура Азербайджану заочно звинуватила трьох російських пропагандистів у публічних закликах до насильства, тероризму й порушення територіальної цілісності країни та оголосила їх у міжнародний розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на apa.

Під час слідства було виявлено підстави для підозри в тому, що громадяни Російської Федерації – ведучий телеканалу «Москва 24», журналіст Іван Князєв, Семен Уралов, який представляє себе в РФ як політичний консультант і медіаексперт, а також радник міністра транспорту РФ Олексій Чадаєв, який працює тележурналістом і кореспондентом, – 14 липня 2026 року в програмі «Чистота розуміння», що вийшла в ефір на YouTube-каналі «Семен Уралов», виступили із закликами до застосування насильницьких методів щодо Азербайджанської Республіки, насильницької зміни конституційного ладу країни та порушення її територіальної цілісності, а також до розпалювання міжнаціональної ненависті та ворожнечі.

Крім того, встановлено підстави для підозри в тому, що 13 серпня 2026 року в програмі, яка вийшла в ефір на зазначеному каналі, ці особи висловлювали ідеї щодо застосування насильницьких методів проти Азербайджанської Республіки, зокрема щодо створення прямої загрози фізичного знищення окремих осіб та їх адресної ліквідації, тим самим виступивши з відкритими закликами до тероризму.

За цим фактом генеральним прокурором Азербайджанської Республіки порушено кримінальну справу за статтями 214-2 (публічні заклики до тероризму), 281.2 (публічні заклики, спрямовані проти держави) та 283.2.1 (розпалювання національної ненависті та ворожнечі) Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки. Проведення попереднього слідства доручено Слідчому управлінню генеральної прокуратури.

На підставі зібраних доказів щодо Семена Уралова, Івана Князєва та Олексія Чадаєва ухвалено рішення про притягнення їх як обвинувачених за статтями 214-2, 281.2 та 283.2.1 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки. Оскільки зазначені особи перебувають за межами Азербайджанської Республіки, їх оголошено в розшук, а відповідними рішеннями суду щодо них обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Одночасно Генеральна прокуратура направила відповідні звернення до компетентних державних органів з метою встановлення місцезнаходження обвинувачених на території держав-партнерів, їх затримання та передачі Азербайджанській Республіці. Також вжито необхідних заходів для організації їх міжнародного розшуку через канали Інтерполу.

Зауважимо, що Семен Уралов навчався у Львові та свого часу працював у політичних і виборчих проєктах в Україні.

Теги: росіяни пропаганда Азербайджан

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