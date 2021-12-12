У засновника WikiLeaks стався мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію

Причиною хвороби міг стати стрес

Ув'язнений австралійський журналіст, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж переніс мікроінсульт у лондонській в'язниці суворого режиму Белмарш. Наречена Ассанжа Стелла Моріс вважає, що мікроінсульт стався через стрес на тлі рішення екстрадувати засновника WikiLeaks у США. Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався, коли засуджений по відеозв'язку взяв участь у засіданні Високого суду в Лондоні. Як наслідок, у 50-річного Ассанжа відбулося опущення віка, а також з'явилися проблеми з пам'яттю і ознаки неврологічного пошкодження.

Після транзиторної ішемічної атаки Ассанжу зробили МРТ, зараз він отримує ліки від інсульту.

«Джуліан бореться, і я боюся, що цей мікроінсульт може стати передвісником більш серйозної атаки. Це потрібно негайно вирішувати. Подивіться на тварин, замкнених у клітках у зоопарку. Це скорочує їхнє життя. Ось, що відбувається з Джуліаном. Нескінченні судові справи викликають сильний психологічний стрес», – вказала наречена ув'язненого.

Моріс додала, що її наречений тримали в камері протягом тривалого часу, і йому «не вистачало свіжого повітря і сонячного світла, адекватної дієти і стимуляторів, яких він потребував».

Нагадаємо, суд у Британії дозволив екстрадувати Ассанжа до США.